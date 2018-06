O suvenýr z cesty kolem světa

pozor,soutěž!Internetové auto příště podnikne výpravu Do pohádek tisíce a jedné noci. (Na Blízký východ asijského světadílu). Jak si tuhle oblast představujete vy? Napište nám nebo nakreslete svou představu! Můžete připojit i tip na místo, které by posádka Internetového auta měla navštívit. Dvacet nejzajímavějších příspěvků odmění MF DNES reportérskými dárky. Vylosovaný autor získá navíc suvenýr,který internetový automobil přiveze z cesty kolem světa. A také možnost setkat se osobně s jeho posádkou. Soutěž je určena pro holky a kluky od 8 do 15 let. Příspěvky (na formátu A4) posílejte do 5. května 2000 na níže uvedenou adresu. Výsledky soutěže spolu s výběrem z vašich textů a obrázků budou uveřejněny v květnu v MF DNES a v internetovém časopise Lifebook. Tím, že se soutěže zúčastníte,pomů žete navíc k uskutečnění programu Interaktivní prázdniny,který je určen vážně nemocným dětem.Suvenýr z tajemného města Nazca v peruánské poušti tentokrát získává čtvrtá třída ZŠ v Hrubém Jeseníku u Oskořínka na Nymbursku. Trička a poděko vání (je stále těžší vybírat mezi spoustou vašich příspěvků ty nejzajímavější) dále posíláme na adresy: Lukáš Svoboda, Ústí n. L.; Dagmar Stéeová, Brno; Martina V alasová, Příbor;Jitka Skřivanová, Lucie Pokorná, Praha; Ivana Kofferová, Barbora Nechanická, Karel Vlček, Ml. Boleslav; V ojta Mozík, Monika Dvořáková, Kosmonosy; Markéta Korbeliusová, Praha; Helena Bílková, Zlín; Lucie Hůlková, Lucie Živkovičová, Kosmonosy; Lída Gažiková, Ml. Boleslav; Martin Mošovský, Strakonice; Zuzana Jakubcová, Řepov; Jarmila Vintrová, Jeseník; Tereza Martináková, Zlín.Kategorie dětí, které při návštěvě zeměkoule onemocněly: Pavlína Brašíková, Jeseník.