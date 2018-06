O suvenýr z cesty kolem světa

pozor, soutěž!Co se vám vybaví, když se řekne AFRIKA? Napište nám! Nakreslete nám svou představu! Zkuste vypátrat zajímavosti o oblasti, kterou Internetové auto brzy navštíví. Dvacet nejzajímavějších příspěvků odmění MF DNES reportérskými tričky. Vylosovaný autor získá navíc suvenýr,který Internetový automobil přiveze z cesty kolem světa. A také možnost setkat se osobně s jeho posádkou. Soutěž je určena pro holky a kluky od 8 do 15 let. Příspěvky posílejte do 4. dubna 2000 na níže uvedenou adresu. Výsledky soutěže spolu s výběrem z vašich textů a obrázků budou uveřejněny v dubnu v MF DNES a v internetovém časopise Lifebook. Tím, že se soutěže zúčastníte,pomůžete navíc k uskutečnění programu Interaktivní prázdniny,který je určen vážně nemocným dětem.Gratulujeme vítězi druhého kola soutěže - Filipovi Janhubovi z Debře nad Jizerou, který získává suvenýr ze severního polárního kruhu. Trička a poděkování za zajímavé příspěvky dále posíláme na adresy: M. Borecká, Praha; Lucie Kandrová, Horažďovice; Petra Kostelecká, Pavel Verkner, Jan Šimek, Praha; Šárka Hradcová, Brodce nad Jizerou; Katka Tomanová, Lomnice nad Popelkou; Lenka Hrudková, Praha; Veronika Niedobová, Milíkov; Barbora Jarošová, Příbor;Adéla Zemanová, Tereza Bílková, Marcela Pantlíková, Katka Novotná, Mladá Boleslav; Zuzana Jakubcová, Řepov; Tereza Heřmanská, Kateřina Dvořáková, Tomáš Brzobohatý, Mladá Boleslav; Veronika Nýplová, Písková Lhota.