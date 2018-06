O suvenýr z cesty kolem světa

pozor, soutěž!Co se vám vybaví, když se řekne Jižní Amerika? Napište nám! Nakreslete nám svou představu! Zkuste vypátrat zajímavosti o oblasti, kterou Internetové auto už brzy navštíví. Dvacet nejzajímavějších příspěvků odmění MF DNES reportérskými tričky. Vylosovaný autor získá navíc suvenýr,který Internetový automobil přiveze z Jižní Ameriky. A dostane také možnost setkat se osobně s jeho posádkou. Soutěž je určena pro holky a kluky od 8 do 15 let. Příspěvky posílejte do 7. března 2000 na níže uvedenou adresu. Výsledky soutěže spolu s výběrem z vašich textů a obrázků budou uveřejněny ještě v březnu v MF DNES a v internetovém časopise Lifebook. Na adrese (www.lifebook.cz) můžete také najít spoustu inspirace pro svoje příspěvky.Gratulujeme vítězi prvního kola soutěže - devítiletému Antonínu Vintrovi, který získává suvenýr z finského Laponska. Trička a poděkování za zajímavé příspěvky dále posíláme na adresy: Jan Mičulka, Staré Hradiště; Martin Ošmera, Třebíč; Jarmila Vintrová, Bukovice-Jeseník; Lukáš Trykar, Rokycany; Helena Balvínová, Dobrovice; Lenka Kytlicová, Praha; Jan Šír, Zlatníky; Antonín Klíma, Markvartice; Andrea Bakešová, Zlín; V eronika Špačková, Praha; Renata Lněničková, Vysoké Mýto; Alžběta Janáková, Praha; Josef Kořínek, Chotětov; Zuzana Kudláčková, Bakov nad Jizerou; Jan Kříž, Dlouhopolsko; Eva Brázdová, Jana Brázdová a Silvie Mitlenerová, Mladá Boleslav; Alena Raková, Praha.