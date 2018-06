O strachu z techniky

Sedli byste si teď, po víkendové tragédii v Alpách, do lanovky bez mrazení v zádech? Říkáte si, že jde o zcela ojedinělý případ, který netřeba přeceňovat, nebo si uvědomujete, že by se něco podobného mohlo stát i vám, protože každá technika může někdy selhat?Karel Černoch, zpěvák Já bych to nevztahoval jen na tu lanovku. Lanovkou nejezdím, protože nelyžuji. Ale technice nedůvěřuji tak trochu a priori, protože může vždycky selhat. Je to náhoda, souhra okolností, které se protnou v jednom okamžiku, a pak to vyústí v takovou hrůzu.Jiřina Šiklová, socioložka Já bych si do lanovky zrovna teď klidně sedla, protože právě nyní si všichni dají pozor a vše budou důkladně kontrolovat. Pokud se však na tragédii zapomene, za pár let už bych si asi tolik jistá nebyla. I když letadla padají, auta havarují, a přesto je lidé stále používají.Antonín Panenka, fotbalista Já bych měl mrazení v zádech, i kdyby se to neštěstí nestalo. Takový ten opatrnický pocit mívám třeba také při létání. I když se taková neštěstí nedějou často, přesto by měl být člověk připraven, že se něco podobného může stát. Ale to neznamená, že by na to měl neustále myslet a mít strach, protože jak se říká, pak si neštěstí sám přivolá.Jitka Molavcová, zpěvačka a herečka Kdybych byla teď na horách, spíš bych si vzala pohodlné boty a šla nahoru pěšky. Je to mnohem zdravější. Také mívám strach, třeba z létání, ale uvědomuji si to teprve, když se něco podobného přihodí. Jinak jezdím hromadnou tramvají, metrem, lítám, ač nerada, a nepřipouštím si, že by se mi mohlo něco podobného stát.Jan Schmid, režisér No, to se může stát vždycky. A člověka to zrovna nenapadne. Je to podobné, jako když projíždíte autem kolem havárie, tak dlouho potom ještě jedete opatrně.