O stoleté rozhledně

Rozhledna na kopci Březová právě slavila narozeniny. Bylo jí přesně sto let. Na oslavu se sjeli lidé zblízka i ze vzdálenějších krajů a vzpomínali, jaké to bylo, když navštívili rozhlednu poprvé. Jeden starý pán a nadšený turista všem vyprávěl: »Když jsem tu byl jako malý kluk, byl celý kopec opravdu porostlý bílými břízami. Rozhledna tenkrát vypadala velice vznešeně a hlavu jako by si jen zlehka podpírala měkoučkými mráčky. Teď mi připadá taková titěrná, úplně se mezi těmi vzrostlými smrky, co tu dnes rostou, ztrácí. Vždyť z ní nemůže být skoro nic vidět!« Starý pán pak ani na rozhlednu nevystoupil a raději ostatním líčil, jaká zajímavá místa v poslední době navštívil. Na rozhlednu se poněkud zapomnělo a jí to přišlo velice líto. Vždycky si myslela, že ji lidé mají moc rádi. »Jak to, že to najednou není pro nikoho zážitek?« pomyslela si vzdorovitě. »Budu se muset podívat do světa, jak vypadají turistické atrakce v jiných zemích,« rozhodla se rázně a z oslavy odešla. Zašla se podívat k moři na vlny a mušličky, do pralesa na banánovníky i na tučňáky do Patagonie. Jen si představte kráčející rozhlednu. Když pěkně natáhne nohy, tak je za pár minut o sto kilometrů dál. Na závěr svého putování si nechala Paříž. Dozvěděla se totiž, že největší turistickou atrakcí tohoto města je vysokánská rozhledna, která se jmenuje Eiffelovka. »Dobrý den, paní Eiffelovko, to máme ale dneska hezký den. Já jsem rozhledna z kopce Březová,« ostýchavě promluvila na svou slavnou a vysoce postavenou kolegyni. Jenže Eiffelovka odvětila velice rozmrzele: »Hrůza je to dneska! Od rána davy turistů stoupají nahoru a pak se zase sunou dolů. Jsou jak mravenci. Jak ráda bych si také udělala prázdniny, ale to by mi nedovolili.« Když to naše rozhledna uslyšela, zastesklo se jí po jejím zeleném kopci a smrkové vůni. Rychle se rozloučila s Paříží a spěchala domů. Na chlubivé světaznalé cestovatele se od té doby jen shovívavě usmívala. Však ona moc dobře ví, jak to v tom světě chodí a jak pěkné je mít své místo v odlehlém koutku mezi smrky.