O sportu a o emocích

Dojímají vás při sledování olympiády okamžiky vítězství? A propadáte emocím, i když se radost vítězů netýká zrovna českých sportovců?Určitě, protože vím, co to je. Myslím si, že ten, kdo to nezažil na vlastní kůži, tak nikdy ten skvělý pocit nepochopí. A protože já si to prožil, tak jsem nadšený z každého úspěchu, i z toho cizího. Samozřejmě, že bych se nejvíce radoval z našich fotbalových úspěchů, ale to mi bohužel tentokrát nebylo dopřáno.Mám radost z každého vítězství, které je zasloužené. Stejně tak mě mrzí i prohra. Zvlášť když jí předcházela poctivá a tvrdá příprava. Ale pak se může přihodit něco, co ani člověk nemůže ovlivnit, jako se to stalo n ašemu Václavu Chalupovi, kterému jsem držela palce nejen proto, že je také od nás z jihu.Olympiáda mne zajímá. Ale tím, že se většina přímých přenosů vysílá v nočních hodinách, kdy spím, tak výsledky a vyhlašování vítězů sleduji ze záznamu nebo ve zprávách. A to už emocím příliš nepropadám. Ale když sleduji třeba přenosy z mezinárodních zápasů našich fotbalistů, tak u toho křičím a strašně to prožívám.Ano, dojímají. A nejen úspěchy našich, ale i ostatních sportovců a všechny ty slavnostní okamžiky. Mě totiž dojímá všechno slavnostní. Stejně tak mě ale dokážou rozesmutnět prohry. Ale ty také k životu patří. Sám vím z vlastní zkušenosti, že občas se člověku nedaří. Prostě jednou je člověk nahoře, jindy dole..Musím se přiznat, že ano. Kdysi jsem také závodila a jednu dobu bylo mým cílem dosáhnout takového úspěchu. Proto emocionálně prožívám ten okamžik, kdy stoupá vlajka a hraje hymna. Ale musím se přiznat, že o něco více fandím a držím palce českým sportovcům.