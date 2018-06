O splašeném vysavači

Vysavač Eda, který bydlel u Dvořáků, se rozhodně nepředřel. Nebyl sice nijak zvlášť oblíbený a v temném koutě komory na něj sedal prach, ale to už se tak vysavačům stává. Málokterý je ve své rodině oblíben. Většinou si na něj lidé jen stěžují, že je hlučný, že je těžký, že má krátkou šňůru nebo slabý tah. A to i tehdy, když si z obchodu přinesli nejnovější nablýskaný model. Vysavače už s tím předem počítají a nenechají se o to hned tak vyvést z míry. Eda tedy zcela nevzrušeně poslouchal paní Dvořákovou, která si přede všemi stěžovala, jak ji z vysávání bolí záda a hlava a jak to uklízení zkrátka nestíhá. Jenže tentokrát byla paní Dvořáková opravdu rozzlobená. A pan Dvořák se taky rozzlobil a vykřikoval, že uklízení není jeho práce. Ale paní Dvořáková pohrozila, že přestane vařit a pan Dvořák raději slíbil to vysávání. Jenže pan Dvořák si vymyslel nepěknou věc. S Edou se v místnosti, kde měl vysávat, vždycky zavřel, zapnul ho, a pak si sedl a četl noviny. Eda se nejprve tvářil, že ho ani taková situace nepřipraví o klid,ale po týdnu vrčení naprázdno mu začalo přeskakovat. Pokaždé, když mu přeskočilo, hadice sebou cukla, vyskočila jako hladová kobra a něco vcucla. U Dvořáků se začaly ztrácet věci: kytky z vázy,nezaplacené složenky, plyšové hračky, vařečky,bačkory,deštník i budík. Dvořákovi se navzájem obviňovali, podezírali své známé, listonošku i domovníka, ale věci se ztrácely dál. Až ten budík všechno prozradil. Zničehonic začal zvonit a drnčel tak dlouho, dokud ho Dvořákovi v útrobách vysavače nenašli. Pan Dvořák musel s pravdou ven. Od té doby se u Dvořáků ve vysávání pravidelně střídá celá rodina a s Edou navíc zacházejí co nejvlídněji. T o víte, mají strach, aby mu zase nepřeskočilo!l