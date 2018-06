O sousedství a Temelínu

* Udržujete dobré sousedské vztahy, nebo si občas dupnete, byť se to sousedům nelíbí? Nejde ve sporu o Temelín, jehož energii teď nepotřebujeme, ale spuštění odložit nechceme, o něco podobného?Se sousedy, já mám tedy jenom jedny, jsme si dvacet let neřekli špatné slovo. Věci, o kterých si myslím, že by jim mohly vadit, se snažím sama urovnat a případným hádkám předejít. Temelín je spíš věc politická. My jsme se po volbách v Rakousku přidali ke koalici, která podporovala blokádu, a oni nám to podle mne vracejí. To je věc politiky, která je plná kompromisů, diplomacie, ale i intrik. Já osobně si myslím, že by měl být Temelín spuštěn. I když bychom mohli vyhovět sousedům tím, že necháme bezpečnost elektrárny posoudit mezinárodními odborníky.Odpověď je někde uprostřed nejsou mezi námi a sousedy až tak dobré vztahy, ale na druhé straně si ani moc nedupu. A problém Temelína považuji za natolik vážný a složitý, že se k němu nechci vyjadřovat pomocí bonmotů.Sousedské vztahy udržuji dobré, tedy aspoň si to myslím. Rozhodně nejsem jako jeden účastník řízení, který svému sousedovi prostrčil okýnkem hadici od žumpy, zapnul čerpadlo a vytopil mu kuchyň. A také si nemyslím, že by byl Temelín hadicí od žumpy, kterou strkáme Rakousku. Je to složitější problém a je na nás, abychom se s ním co nejlépe vypořádali.Problémy se sousedy nemám, protože bydlím v domku, kde není kolem moc lidí. Proto jsou naše vztahy ideální - akorát si pomůžeme s maličkostmi, když je třeba. U Temelína si myslím, že Rakousko se možná snaží mohu to říci jen za sebe, protože nejsem odborník - převést pozornost svých lidí od domácích záležitostí jinam. Proč by jim jinak nevadila Francie, která získává více než polovinu energie z jaderných elektráren?U Temelínu bezesporu jde o sousedské vztahy a o dobré vztahy. Vždyť Temelín ohrožuje i jejich zdraví. Myslím, že bychom měli otevřít záznamy o zkouškách, aby se Rakousko přesvědčilo, zda opravdu něco netajíme. A něco tajit umíme velice dobře ještě z dob totality.