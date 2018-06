O Soukupovou se přetahovali návrháři

"Ještě ve středu Hanka odletěla na den fotit do Paříže. V pátek se vrací do Ameriky, tentokrát do Los Angeles, kde bude pracovat pro italskou Vogue s předním módním fotografem Stevenem Meiselem. Ten ji také mimo jiné fotografoval na kampaň pro značku Versace," řekla iDNES Lenka Jochová o Hančiných plánech.

Modelku z Karlových Varů ještě čekají týdny módy v Miláně a Paříži.

Nedávno se Hana objevila společně s dalšími osmi světovými topmodelkami na

titulní straně amerického vydání časopisu Vogue, které bylo věnováno

návratu kultu topmodelek. Spolu s Hankou byla mezi modelkami i další Češka - Karolina Kurková.

Světlo světa nyní spatřily Hančiny kampaně na parfém Gucci Envy, Make up Christian Dior, Versace, parfém Christian Dior nebo kampaň pro španělskou značku Zara.