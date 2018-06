O sociálních službách aneb Kdo vám poradí

Ošetřující nebo praktický lékařJejich doporučení potřebujete například pro přidělení bezplatné zdravotní i sociální péče v domácnosti anebo pokud žádáte o umístění vašich blízkých v ošetřovatelských domech a jiných zdravotnických zařízeních.Nedoceněný, avšak velmi užitečný zdroj informací.Z jejich rozpočtu je mimochodem hrazena sociální péče a často také tyto služby zajišťují. Kromě toho by zaměstnanci měli mít přehled o všech státních i nestátních službách v regionu. Měli by, ale nemusí. Každý úřad má svůj rozpočet a priority, takže zatímco v některých městech získáte dostatek údajů i v informačních centrech, v jiných vám těžko poradí i na příslušných úřadech.Nadace HESTIA (Prokopova 9, Praha 3, tel. 02/6275 055) pravidelně vydává adresáře sociálních služeb České republiky, a to jak v tištěné podobě, tak na disketě a zároveň na internetu. Publikace (poslední vydání z roku 1998) jsou k dispozici na uvedené adrese.Kontaktní centrum (Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, tel. 02/8388 0346) je v provozu denně včetně sobot a nedělí od 8.00 do 20.00. Se svými potížemi se můžete svěřit zaškoleným odborníkům, kteří vás vyslechnou a dle možností poradí, případně poskytnou informační materiály a nabídnou pomoc - včetně vlastní databáze sociálních služeb.Česká alzheimerovská společnost přivítá také nabídku spolupráce od praktických lékařů, psychologů, psychiatrů, zdravotních sester i dobrovolníků, kteří mají zájem o problematiku starých pacientů.