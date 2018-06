O Rolins je po nehodě zájem, do poroty hudební soutěže ji chce Nova i Prima

"Ano, dostala jsem nabídku na moderování soutěže ČeskoSlovensko hledá SuperStar, kterou jsem loni na Nově dělala, ale také od Primy, která chystá X Factor. Zatím obě nabídky zvažuju," řekla iDNES.cz Rolins.

Práce ji pomáhá nemyslet na soud, ke kterému zřejmě kvůli autonehodě zamíří. "Laura a práce mě vrací do normálního života. Jen díky tomu nemusím chvíli myslet na to, co se stalo. Zapomenout se ale nedá, to asi nedokážu nikdy," doplňuje zpěvačka.

Kromě práce ji těší i její dcerka a vřelý vztah s partnerem Matějem Homolou, který se dokonce nechal slyšet, že stojí o svatbu. Kromě televize se zpěvačka věnuje i svému obchodu s nábytkem, chystá vánoční koncert a desku.

VIDEO: Dara Rolins se ve společnosti ukázala poprvé od nehody Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Opravdu nevím, kam dřív skočit, vánoční koncert se symfonickým orchestrem bude již 25. listopadu v SaSaZu a nová deska vyjde zřejmě na Nový rok. K ní toho zatím můžu říct tolik, že mám skvělého zahraničního producenta, který dělá zatím na sedmi písních. Jeho jméno ale nechci prozrazovat, je to světová špička a mám z něj velkou radost."

Dara Rolins v nabitém programu nezapomíná ani na ty, kteří potřebují pomoc. Nejen, že je již šestým rokem tváří charitativního projektu Avonu proti rakovině prsu, ale ráda se zapojuje do různých charitativních akcí. Naposledy například podpořila akci Červená lžička nadace Magna Děti v tísni, která pomáhá dětem, které trpí hlady a podvýživou.

Dara Rolins, Zdeněk Podhůrský a Lucie Šoralová

"Petra Ficová s partnerem jsou skvělí lidé, moji kamarádi ze Slovenska, kteří nadaci založili a já už jsem jejich aktivity podpořila několikrát. Tentokrát jsem se postavila za pult kavárny v Letňanech, prodávala kafe, zmrzlinu a hlavně lžičky. Prodavačka asi moc šikovná nejsem, udělala se u mě pořádná fronta, ale o to naštěstí nešlo. Dohnala jsem to tím, že jsem si lžiček sama koupila hned několik," líčí s úsměvem Rolins.