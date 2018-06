O rodinných fackách se mlčí

Pan Pepa je ranař. Nenechá si nic líbit. V zaměstnání, ve společnosti či v nepostradatelné hospodě neexistuje problém, který by si nevyřídil hned na místě, razantně, mnohdy za pomoci pěstí. Je vždycky v právu. Když se zamiluje, bývá to vidět i slyšet. Temperamentní, rázná osobnost je přímo stvořena k tomu, aby imponovala něžnému pohlaví.

"Pokud si však promluvíte s jeho bývalou dívkou, asi se dozvíte nemilou věc: pravděpodobně už nějakou tu facku od něj schytala," říká pražský poradenský psycholog Petr Šmolka. "Potom vás ani nepřekvapí zjištění, že násilné konfrontace byly běžné i mezi jeho rodiči. Rada je pak jediná: pokud se dívka nemíní v budoucnu stát obětí rodinného tyrana, jedinou šancí je včasný ústup."

Dvakrát ročně a dost

Podle doktora Šmolky může za agresivní reakce vedle alkoholu a negativních rysů osobnosti i nemoc. Jako reakce na stres vznikají totiž u některých lidí drobné epileptické změny v mozku. Mohou se objevit už v prenatálním stadiu, při porodu, po úrazu hlavy... Průvodním jevem nadcházejícího maléru je v takovém případě viditelné zblednutí a zrychlené dýchání. Krátký, ale brutální záchvat zuřivosti může někdy doprovázet výpadek paměti. Vždy však následují silné pocity viny, omluvy a kajícnost. Právě toho by měla žena využít a přimět partnera k léčení. Epileptické změny jsou snadno prokazatelné na EEG a stejně dobře léčitelné.

"Švagr moji sestru zmlátil vždycky tak jednou za půl roku," vzpomíná pětatřicetiletá referentka finančního úřadu z jižních Čech Věra B. "Nějaký den pak pobyla s dětmi u nás, ale jen co přišel s kytkou a omluvami, vrátila se domů. Tvrdila, že Zdeněk je dobrý manžel, je jen trochu přepracovaný. A kupodivu měla pravdu - její trápení nakonec vyřešila manželská poradna a léčení."

"Oběťmi epileptických poruch bývají často i lidé, kteří pracují s chemikáliemi, nebo fotografové, vystavení častému střídání světelných impulsů. Práce s bleskem může mít podobný efekt jako jízda alejí za slunečného dne," dodává psycholog.

Když bouchne dobrák

Inženýr Oldřich T. z Prahy žil léta v navenek spokojeném manželství, jehož rytmus určovala manželka Alena. Nešlo o žádnou Xantypu, na svého muže kladla požadavky celkem únosné. Občas zapomněl, někdy se zdálo, že nepochopil, co se po něm žádá, vyslovené neshody byl však vzácné. Když jednoho dne po předvánoční pouti po příbuzných svoji ženu v záchvatu zuřivosti několikrát uhodil, měla pocit, že se celý svět zbláznil. Její mírný manžel se během minuty změnil v nevypočitatelného šílence... Trvalo měsíc, než mu odpustila. Do manželské poradny zašla ovšem až po dvou letech, kdy se celá situace opakovala.

"V poradenské praxi se většinou setkáváme s muži, které jejich původní rodina vychovávala k tomu, aby nedávali najevo svůj nesouhlas," konstatuje doktor Šmolka. "A tak i když jsou dlouhodobě nespokojeni, mlčí a čas pracuje proti nim. Čeká je malér v podobě příslovečné poslední kapky. Učíme je tedy pracovat s vlastními city, jemně odmítat to, co se jim nelíbí, a o problémech diskutovat."

Podobně výbušně mohou reagovat i manželé, kteří mají pocit, že je jejich schopná žena málo respektuje. Cílem terapie pak nebývá změnit pouze chování obou partnerů, ale zároveň také celý systém rodinných vztahů.

Až naprší

Pokud násilí, které na vás váš partner či partnerka, páchá, není ojedinělým úletem, zbývají vám pouze dvě možnosti: přimět toho druhého k léčbě, nebo k rozchodu. Pro oběti dlouhodobého týrání je však typické, že hranici únosnosti neustále posouvají a nechají si líbit téměř vše. Strach a stud je ovšem nezbytné překonat.

"Na agresivního manžela - ti totiž na tomto poli přece jen výrazně převažují nad ženami - mnohdy velmi zapůsobí už pouhé rozhodnutí partnerky vyhledat jakoukoli odbornou pomoc, jedno, zda v poradenské službě Bílého kruhu bezpečí, na policii nebo u psychologa. Ač to zní paradoxně, motivem jeho chování nebývá totiž rozbití vztahu," konstatuje doktor Šmolka. "Už to, že násilí zveřejníte, otřese pocitem nedotknutelnosti toho, kdo měl dosud vždycky navrch."



Kdo oběť není

Se skutečnými oběťmi domácího násilí bývají občas zaměňovány především notorické hysterky, které jako včelky pracují na trpělivosti svých partnerů, až je vyprovokují ke kýženému monoklu. Ten pak nosí se stejnou grácií, jako princezna svoji zlatou hvězdu. Pokud by bylo k mání triko s nápisem "Ejhle, oběť", zaručeně by si ho koupily.

Podstatě problému se vymykají i ženy vytrvale volící jako partnery alkoholiky, násilníky či psychopaty. Léčí je láskou, přičemž jedinou odměnou jim bývají modřiny, soucit okolí a svatozář.

Tento stručný výčet mohou uzavřít vztahy, které jsou na násilí oboustranně založeny. "U Nováků se zase rvou jako koně," říkávají pak sousedé, kteří si už po čase odvyknou vzrušovat se rámusem ve druhém patře.



Jak se chovat ve chvíli ohrožení

- mějte vždy po ruce osobní doklady své i dětí (rodný list, občanský průkaz) a peníze

- jste-li vy či děti skutečně ohrožovány, nestyďte se obrátit s prosbou o pomoc na příbuzné, přátele nebo sousedy

- při soustavném týrání zajděte na lékařskou prohlídku a také na policii, kde s vámi sepíšou protokol

- pokud byt dočasně opustíte, dejte to vzápětí na vědomí písemně majiteli domu, včetně důvodů, proč jste to museli udělat

- o následných krocích se poraďte nejlépe s odborníky Bílého kruhu bezpečí