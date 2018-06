O první dámu se souboje nevedly

Marie Klausová seděla od rána u televize. Napjatě sledovala, co se na Hradě děje.

"Celá opozice se v jednom šiku spikla proti Vaškovi," reagovala osmaosmdesátiletá maminka kandidáta ODS. Každou chvíli zvonil telefon. "Volají známí i neznámí, že synovi drží palce."

Evidentně ji mrzela každá uštěpačná poznámka diskutujících poslanců a senátorů, která byla namířena proti jejímu synovi.

Ve stejnou chvíli byla právnička Živnostenské banky a manželka sociálnědemokratického kandidáta Ivana Burešová zavalena prací. Nemá v kanceláři televizi ani rádio. Volbu prezidenta neměla čas sledovat. "Jen občas se juknu na iDNES."



"Dnešek ale není jako každý jiný všední den. Kdyby byl manžel zvolen, změní nám to radikálně život," přiznává. "Ztratili bychom soukromí, s tím bych se musela smířit. Na druhou stranu mu držím palce, protože vím, že by nešel do něčeho, co by nedokázal dělat dobře."

Jak prožívala den Livie Klausová se zjistit nepodařilo. Je pravděpodobné, že pracovně, jako každý jiný den. Paní Livie se poslední dobou novinářům vyhýbá, neodpovídá ani na písemné otázky.

"Paní Livia Klausová odpovídat nechce. Podle jejího vyjádření by jistě ráda odpověděla, pokud by kandidovala sama," tlumočil stanovisko poradce Václava Klause Ladislav Jakl.

Třiapadesátiletá Věra Kříženecká, manželka kandidáta za KSČM, přišla hned ráno podporovat svého muže přímo na Hrad. Pracuje jako sekretářka, takže si ten den musela vzít volno. Na volbu přišla v béžovém sukňovém kostýmu.

"Role první dámy by mi byla příjemná," přiznala MF DNES. Říká se o ní, že je společenská, vyhledává dobré jídlo a ráda cestuje.

Odpoledne netrpělivě ve Španělském sále očekával svou ženu i Petr Pithart. Dvaašedesátiletá manželka Drahomíra je filoložka v domácnosti.

Povinnostem první dámy by se tak mohla věnovat naplno. Nejprve sice tvrdila: "Když si představím, že se na mě lidé přestanou dívat jako na Drahomíru Pithartovou a místo toho budu do konce života jen manželkou prezidenta, případně bývalého, naskakuje mi husí kůže," řekla MF DNES.

Svůj negativní postoj k roli první dámy časem přece jen zmírnila: považuje ji za "zodpovědnou, vyžadující mnoho sil, trpělivosti a dokonce odříkání".