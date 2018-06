O přitažlivosti mužů rozhodují hýždě

Spodní prádlo se v případě triček používá i jako svrchní. Tomu nahrává i cena, která se pohybuje i kolem 1500 korun.

Pánské prádlo prostě prochází za posledních dvacet let mnohem prudším vývojem než kdykoliv předtím. Zatímco se teprve v 80. letech začali muži výrazněji zajímat o to, co nosí pod svrchním oblečením (tento fakt souvisí i s tehdejším vzrůstajícím sebevědomím gayů), konec tisíciletí přináší každý rok nové a nové typy prádla, často inspirovaného dámským.Se sexuální orientací to však nic společného nemá, souvislosti je třeba hledat ve svrchním oblečení a životním stylu. Například do klimatizovaných - a přetopených kanceláří - je prostě prádlo z "těžké" a "objemné" bavlny v předimenzovaných rozměrech zbytečné a nepříjemné.Naopak poptávka je po prádle bez jediného švu vyvolávajícím pocit „druhé kůže“ ze směsi bavlny a vlákna Lycra s módními vsadkami ze síťoviny. V barvách dominují bílá, kovově zinková a tajemně modročerná, které jsou zvýrazněné neutrálními tóny barvy cayenského pepře. Další barevnou variantou jsou klidné odstíny šedé, začínající od barvy kytu až k antracitové, které jsou oživeny novou barevnou kombinací s bledě modrou. Čeká se i návrat klasické kombinace černé a bílé a syntetické melanže šedé.Charles Bronson by ovšem asi dal přednost sportovnějším typům prádla, třeba Bluebird Sports s "energickým designem". Prádlo je už na první pohled pevné a výrazně funkční. Jsou na něm použity módní silikonové nebo tetovací potisky, transparentní vsadky ze síťoviny a strukturované emblémy. Ergonomické barevné bloky prý posilují mužný charakter těla. Opět se zde objevuje téma „Piercing“, tentokrát v podobě piercingových tyček našitých na „Wet Look“ tactelu, který vypadá jako latex.Sportovní charakter podtrhuje i barevnost, různé odstíny granitu, opálu a půlnoční modři doplněné bílou, červenou, kovově zinkovou a modročernou. Jako kontrastní barvy k potiskům jsou použity měkké přírodní barvy bambusu, khaki a břidlice.Muži vyznávající tradiční barevnost i střihy mohou být klidní. Ani na ně návrháři nezapomněli. Nabízejí jim námořnickou a půlnoční modř, rezervovanou béžovou, blýskavou melanž stříbrné a šedé a jasně červenou. (Že by vzpomínka na červené trenýrky?) Z materiálů převládají vysoce kvalitní, dvakrát mercerované žakáry.