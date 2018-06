O pomoci při umírání

Chtěl byste mít možnost požádat lékaře, aby vám pomohl odejít z tohoto světa, nebo si myslíte, že by si člověk měl svůj úděl nést až do konce svých dnů, byť by bylo zřejmé, že už ho nečeká nic než bolest a soužení? Jste zastáncem, nebo odpůrcem eutanazie?Já jsem spíš odpůrcem. Člověk by měl o sobě rozhodovat sám. A lékaři jsou tu po věky věků od toho, aby člověku pomáhali. Oni mu mohou ulehčovat umírání, ale neměli by mu pomoci zemřít, protože během doby, kdy umírá, se může objevit lék, který by člověka vyléčil. Ale člověk by rozhodně neměl trpět. A medicína mu může, už celá desetiletí, dopřát bezbolestné umírání, ne ihned usmrtit, čemuž já říkám také taková malá eutanazie.Já sama za sebe bych byla ráda, pokud by mě někdo zbavil utrpení. Ale opravdu nevím, jestli je to dobré pro lidstvo celkově.Já sám za sebe bych rád měl možnost požádat lékaře, když už by to bylo beznadějné, aby mi můj úděl ulehčili.Jsem spíše zastáncem. Pokud je člověk stoprocentně svéprávný a schopný o sobě rozhodovat, pak by mu mělo být umožněno o eutanasii požádat. Případné utrpení totiž ponese sám, nikdo mu s tím nepomůže, proto by měl mít možnost sám o sobě rozhodovat.Ano, patřím mezi ty, kteří by si moc přáli opustit důstojně tento svět. Ve chvíli, kdy bych se měla stát uzlíčkem bolesti a zoufalství, bez naděje na uzdravení, tak bych chtěla rozhodnout sama o svém konci.