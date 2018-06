O pocitu bezpečí

Cítíte se bezpečněji či příjemněji od chvíle, kdy jste se dozvěděli, že byl opět dopaden Jiří Kajínek? A co myslíte, podaří se mu ještě někdy uprchnout?Ze začátku po jeho útěku jsem byla trochu rozčarovaná. Ale po nějaké době si člověk zvykne, že Kajínek žije tady s námi nebo někde v zahraničí. Ale po té, co jsem viděla pár dokumentů o tomto člověku, tak bych spíš začala uvažovat, zda neutekl proto, aby dokázal svou nevinu. Takže se spíš cítím pořád stejně.Já si nemyslím, že by se člověk cítil bezpečněji jen kvůli tomu, protože byl dopaden jeden zločinec. Navíc bych byl rád, kdyby se více mluvilo o tom, zda něco opravdu udělal. V okamžiku, kdy existují sebemenší pochybnosti, měly by být potvrzeny, nebo rozptýleny, aby na ně nemusel upozorňovat podobným způsobem.Nevím. Až si v novinách přečtu o jiných důkazech, než je pouze výpověď korunního svědka, snad uvěřím, že je vinen. A jestli uteče znovu? Stoprocentně.Cítím se bezpečněji, to musím říct. Chodím totiž běhat na odlehlá místa. A určitě už neuteče.Já si nemyslím, že by měl spadeno zrovna na mě. Těžko mohu říci, zda se mu ještě podaří utéct. Ale myslím si, že to bude zkoušet pořád.Na mě tyto okolnosti, jako je útěk jednoho vězně, nemají žádný dopad. Pravděpodobnost, že by se naše cesty zkřížily, byla velmi malá. Já jsem člověk, který cítí sympatie s lidmi, kteří se nechtějí smířit se svou situací. Ale na druhé straně nemohu říci, že bych Kajínkovi přál, aby se mu to opět povedlo. I když je pravda, že svým činem odhalil určité nedostatky v našem vězeňství, které se musely napravit, a možná ho v něčem posunul směrem dopředu.