O pěstounské péči a výchově

Vzal byste si dítě do pěstounské péče Myslíte, že jeho výchova je stejná jako péče o vlastní dítě?Jistě, my jsme si dítě do pěstounské péče vzali . A výchova je naprosto stejná, aspoň tedy u nás.Určitě bych měla snahu pomoci. Ale při mém povolání mám málo času i na to vlastní. Ale myslím si, že pokud bych si ho osvojila, tak pak je to vaše dítě a neděláte rozdíly, ani ve výchově.Nikdy jsem o tom neuvažovala, asi proto, že dítě mám. To ovšem není dostatečný důvod, protože dětí v rodině může být více. Jako bezdětná se spolehlivým partnerem bych se o osvojení určitě pokusila. Ale protože vím, že děti pomoc potřebují, tak jsem si aspoň na dálku adoptovala šestiletou indickou holčičku, na jejíž lepší život přispívám pravidelnými částkami.Přiznávám se, že obdivuji veškeré lidi, kteří, ať už z jakýchkoli důvodů, se pro osvojení rozhodnou. Já sama jsem zatím v sobě tu odvahu nenašla. Možná také proto, že k tomu nemáme podmínky. Žijeme se dvěma dětmi v panelákovém bytě tři plus jedna.Přiznávám, že na tuto otázku se mi odpovídá velmi obtížně. My už jsme se ženou ve věku, kdy by osvojení asi už nebylo možné a těžko bychom děti zvládali.To záleží na spoustě faktorů. Vzhledem k tomu, že máme dva bezvadné syny, kteří jsou v pohodě, tak v současnosti o něčem podobném neuvažujeme. Ale kdybychom děti mít nemohli, už by asi bylo naše smýšlení jiné.Za jistých okolností bych to určitě udělal. A ta výchova může být naprosto v pohodě. Vidím to ve své blízkosti u kamaráda Petra Novotného. Ti si vzali chlapce z dětského domova, který naprosto září a je v pohodě.