O oteplování a člověku

Za pár desetiletí prý na našem území o několik stupňů stoupne průměrná teplota. Bude více sucho, ale také větší povodně, hory by mohly být v zimě bez sněhu. Je v lidských silách zastavit globální oteplování? Myslíte, že proti tomu můžete něco dělat, nebo si říkáte, že na to jste moc malým pánem?Já myslím, že každý musí začít sám u sebe. Každý je tak velkým pánem, jakou zodpovědnost na sebe vezme. Proto se snažím nežít na úkor jiného živočišného druhu, i když nejsem vegetarián. Třídím odpad. Je to dost, nebo málo?To je otázka, ne kterou nedokážu jednoznačně odpovědět. Z útržkovitých zpráv nevím, zda je oteplování přírodní věc, nebo zda za to může lidský faktor. Pokud za to může člověk, například vypouštěním škodlivých plynů, pak proti tomu něco dělat jde. Dobrým příkladem jsou plyny, které byly příčinou vzniku ozonové díry, a jejichž produkce se omezila.Jednotlivec sám asi nezmůže nic. Jako známá osobnost pak mohu apelovat na lidi, aby se spojili, protože proti globálnímu oteplování je třeba bojovat globálně. Když jsem žila na Seychelách, tak tam se zvedla kvůli oteplování teplota moře o jeden stupeň na třicet stupňů. A kvůli tomu zahynula velká část korálů v moři.Pro příštích dvacet třicet let je tento proces natolik nastartován, že se s tím mnoho dělat nedá. Přesto lze hodně udělat pro vzdálenější budoucnost. Například celkově omezit emise všech plynů jako je oxid uhličitý nebo metan, které způsobují přehřívání. Záleží na každém jednotlivci a jeho zodpovědnosti, zda a jak se bude snažit nebezpečí zabránit - ať už jde o ježdění autem, topení na zbytečně vysokou teplotu nebo tradiční větrání otevřením okna. A říkat, že jedinec nezmůže nic, je nesmysl. Vždyť globální počet je součet jednotlivců.