O ošklivé mrkvi

Petržel seděla v černé umělohmotné přepravce uprostřed obří samoobsluhy. Svědila ji hlava a vůbec jí bylo hrozně. Cítila se nepochopená a podvedená. Babička jí vždycky říkala, že až vyroste, lidé ji opatrně vytáhnou ze země a uloží do chladného a temného sklepa. Tam si bude s bramborami, jablky a mrkví celou zimu vykládat vtipy o housenkách. Jenže tohle není žádný sklep! Mrkev ve vedlejší přepravce je prý až z Holandska. Vypadá, jako by byla z umělé hmoty, mluví nějakou hatmatilkou a v životě neviděla žádného brouka, natož housenku. Ale aspoň si ji lidé kupují. Taky ta moje babička říkala, vzpomínala si petržel, že jsme nesmírně chutné v polévce. Hmm. Tak proč si všichni házejí do vozíků polévky ze sáčku z regálu odnaproti?! Když na ni jeden rozcuchaný kluk s pusou od čokolády houkl: "Jé, ty seš ale ošklivá mrkev!", měla toho petržel právě dost. Musí se odsud dostat. V nestřeženém okamžiku se přehoupla do bedýnky s mrkví. Povedlo se! Nějaký roztržitý chlapík si ji přihodil do sáčku k několika mrkvím, na váze stiskl tlačítko s obrázkem mrkve a pokladní si jí při placení také nevšimla. Roztržitý chlapík doma petržel uložil do temné a chladné spíže k ostatní zelenině. Protože uměl vařit polévku jen z pytlíku, nějak m u ta petržel ve spíži stále zůstávala a z hlavy jí začaly vyrůstat malé zelené lístky. Roztržitý chlapík si od ní čas od času vždycky jeden voňavý lísteček vzal a přidal do polévky. A z naší nepochopené petržele se nakonec stala široko daleko nejlepší vypravěčka vtipů o housenkách.