O opatrovnictví Jacksonových dětí rozhodne soud

Nad milostným životem Michaela Jacksona visely vždy otazníky, stejně tak jako nad jeho sexuální orientací a údajnou pedofilií. Přesto však zplodil dvě děti, Prince a Paris. V jednom z rozhovorů Jackson později uvedl, že si svého třetího syna, Prince Michaela II., přezdívaného Blanket, pořídil s náhradní matkou, se kterou se nikdy nesetkal a pouze daroval své sperma.

Co se ale nyní stane se třemi Jacksonovými potomky, musí rozhodnout soud.

"Pokud se matka nevzdá svých rodičovských práv, může zažádat o poručnictví," uvedla právní zástupkyně Gloria Allredová. "Jestliže Jackson ve své závěti určil osobu, která by se podle něj měla stát opatrovníkem dětí, soud se bude přiklánět k jeho přání," dodala Allredová. Soud ale může přehodnotit Jacksonovo přání a rozhodnout podle svého názoru, co je v nejlepším zájmu dětí.

Jedním z případných opatrovníků dětí by mohl být Mark Lester, dětská hvězda Jacksonova oblíbeného filmu Oliver!, který je kmotrem všech tří dětí. Ze stručného rozhovoru poskytnutého krátce po Jacksonově smrti však vyplynulo, že Lester o opatrovnictví dětí nikdy nebyl požádán.

Jackson šokoval svět v roce 1994, když se oženil s dcerou krále rokenrolu Elvise Presleyho Lisou Marií. Během jejich devatenáctiměsíčního manželství ale nezplodili žádného potomka a média spekulovala, že pár sňatek uzavřel jen proto, aby Jackson odvrátil pozornost od nepotvrzených informací ohledně pedofilní orientace.

O dva roky později však král popu překvapil svět podruhé, když oznámil, že se stane otcem. Matkou jeho prvorozeného syna Prince byla Debbie Rowe, zdravotní sestra, s níž se přátelil dlouhých patnáct let. Jackson navíc tvrdil, že dítě bylo počato přirozenou cestou, ne pomocí umělého oplodnění. Stejně tak Rowe popřela informace, že by jí zpěvák platil za to, aby donosila jeho dítě.

Když Rowe otěhotněla podruhé s dcerou Paris, uvedla, že dítěti vybrala jméno podle města, kde se rozhodla, že s Jacksonem otěhotní. "Doufám, že spolu budeme mít hodně dětí," zmínila tenkrát v mimořádném rozhovoru. Její přání se ale nesplnilo. Rowe zůstala v Los Angeles a Jackson odvezl děti na ranč Neverland. Poté, co se v roce 1999 kvůli neslučitelným rozdílům rozvedli, vídala Rowe kromě prázdnin své děti velice málo.

Další šok pro své fanoušky připravil král popu v Berlíně, kdy v touze pochlubit se svým novým potomkem Princem Michaelem II. před davy fanoušků vystrčil dítě z okna hotelu a smál se jako malé dítě. Jeho čin odsoudila jak média, tak veřejnost po celém světě a objevily se spekulace ohledně Jacksonova duševního zdraví. Po tomto incidentu také dostal malý Prince Michael přezdívku Blanket, v překladu přikrývka. Fanoušci vtipkovali o tom, že Jackson chtěl původně z okna hodit přikrývku, ale spletl si ji se svým synem.

I přes svoji výstřednost a obvinění z pedofilie poskytoval Jackson svým dětem maximální ochranu a dbal o jejich zdraví. Pro jejich bezpečnost je nutil nosit na obličeji masky kdykoliv, když vyšly mimo domov, a aby je uchránil před veřejností, najal si tři chůvy a dvanáct bodyguardů. Ve strachu z bacilů se na jeho přání po každém jídle vyhazovaly použité příbory a ve všech hotelích, kde Jackson se svými dětmi pobýval, se do klimatizací musely nainstalovat speciální filtry.

Michael Jackson zemřel v Los Angeles ve čtvrtek odpoledne místního času. Zpěváka podle informací zradilo srdce, a i když byl v hlubokém kómatu ihned převezen do nemocnice, záchranářům se ho nepodařilo oživit. Příčinu srdečního selhání by měla odhalit pitva, jejíž výsledky mají být známy již během dneška.