O nemoci a biftecích

Nezhořknou nám bifteky? Na britských ostrovech stále umírají lidé na nemoc šílených krav, podle posledních zpráv by jí prý mohlo být nakaženo už přes sto tisíc Britů a za tři roky by na ni mohl umřít každý den jeden ostrovan. Nebojíte se, že se tato smrtelná choroba v dnešním globalizovaném světě dostane i k nám?No, modleme se, aby ne. Nás doma se to asi nedotkne, protože maso už léta nejíme. Ale je možné, že se nemoc časem dostane do vzduchu a bude se šířit podáním ruky, polibkem.To se teda bojím. Proto přestávám jíst bifteky. Já si je stejně dopřávala tak jednou za rok ve specializovaných restauracích, tak nebude tolik těžké se jich vzdát.Já bifteky nemám rád. Proto se mě to netýká osobně, ale týká se to lidstva všeobecně. Tady vidíte - pan ministr zdravotnictví bojuje proti kuřákům a zakazuje nám kouřit na zastávkách a nechá lidi jíst bifteky. Proto si myslím, že tím směrem by měl napnout své síly a nás kuřáky nechat na pokoji.Já si myslím, že toto riziko hrozí. Ale naše rodina má tohle jednoduché, protože už se několik let hovězímu vyhýbáme. Hovězí totiž obsahuje, co se týká zdraví člověka, jen to nejhorší.Samozřejmě, že se bojím. Myslím, že to nebezpečí je velice blízko nás. A lituji Angličany, kteří jsou mým oblíbeným národem. Proto také doufám, že ta čísla jsou nadnesená a že se v nich částečně odráží panika. Já sama mám hovězí ráda a biftek bych si dávala, kdybych mohla, mnohem častěji.