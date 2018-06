O nedělní noci oslaví čarodějnice svůj sabat

A co podle tehdejší "protičarodějnické kuchařky", knihy Kladivo čarodějnic, měly tyto osoby dokázat? Mohou například vyvolat bouři či krupobití - vyhrabou totiž do země jamku, kterou pak naplní vodou, a ďábel, neodmyslitelný spolupachatel všech nepravostí, ji pak vypije a spustí liják. Čarodějnice také měly topit děti, jdoucí kolem vody, a měly je dokonce i požírat. S oblibou též působily mužům impotenci a ženám neplodnost, taktéž u dobytka. Mnohokrát také zabíjejí plod v matce či podstrčí jí namísto novorozeněte pekelného zmetka. Dovedly prý učarovat kravám a kozám, aby nedojily, plašily koně. Pokud čarodějnice vystřelily tři šípy na obraz či sochu Kristovu, dostaly od ďábla začarované šípy, jež nikdy neminou cíl. Smějí ovšem vystřelit jen tři denně... S oblibou také sesílaly na lidi a zvířata nemoce. Dokázaly se proměňovat ve zvíře nebo očarovat zbraň, aby jim neublížila.

V Shakespeakově tragédii Macbeth, vaří tři čarodějnice kouzelný lektvar a takto ho (v překladu J. V. Sládka) zaklínají:

Kolem kotle choď a choď,

otrávený drob tam hoď.

Jednatřicet nocí, dnů,

ropucha jed líhla v snu

pod kamenem jako led,

v kotli první vař se hned.

Ledví hada z močálu

škvař a vař se do valu,

oko mločí, žabí prst,

netopýří vlny hrst,

jazyk psí a zmije hrot,

osten, kterým slepýš bod,

od ještěrky stehýnka,

sejčka peruť lehýnká,

čaromocné kouzlo stroj,

v pekelný se lektvar spoj.

Dračí štítky, vlčí zub,

čarodějky vyschlý trup,

od žraloka bachor, chřtán,

bolehlav jež vykopán

od nočního hledače,

játra žida rouhače,

kozí žluč a tisu prut

při měsíci uříznut,

zpod zatmění než se blýsk',

Turka nos a Huna pysk,

děcka prst jež rdoušeno,

sotva na svět zrozeno

ve příkopě děvkou pustou,

učiň jíchu vláčnou, hustou;

k tomu tygřích útrob dej,

s druhým v kotli zamíchej.



Čarodějnice byly ovšem také stvořeními družné povahy a rády si o svých zlých skutcích poklábosily. Proto se čas od času shromažďovaly na pustých místech (rády měly třeba lysé hory) a tam konaly takzvané sabaty. Nejvhodnějším datem pro toto povyražení byla noc z 30. dubna zvaná Valpuržina (u nás filipojakubská).

Při přípravách na sabat se čarodějnice nejprve zamkla doma a zavřela okenice, aby nebyla zpozorována. Pak se svlékla a klekla do necek, kde si hlavně do konečníku a pochvy vetřela čarodějnou mast. Složení těchto mazání se dosud dochovalo, obsahovalo zejméma blín a durman. Jejich účinné složky způsobují mimo jiné spánek, halucinace s pocitem létání (odtud známé koště), euforii a pohlavní vzrušení.

Řádně namazaná nahá čarodějnice obsedla koště nebo hnojné vidle, popřípadě kozla či vepře, a vyletěla komínem, který ďábel pro tento účel na mžik rozložil, aby se jím protáhla, a pak zase ihned složil.

Hlavní postavou sabatu byl mistr Leonard, zvaný též noční kozel, od pasu nahoru člověk, dolů kozel. Měl červený obličej, velké oči a malou bradku. Vzadu na hlavě měl dva růžky, vpředu jeden velký roh. Na rozích měl navlečenou stříbrně zářící korunu.

Ůčastníci sabatu (byli tam i muži) před něj předstupovali a líbali mu ruce a řiť. Od nováčků přijímal mistr Leonard odřeknutí od Krista a bodnutím svého rohu jim uděloval "signum diaboli"- znamení ďábla.

Na sabatu se páchala různá rouhání. Šlapalo se po kříži a znesvěcovaly se hostie. Účastníci se zpovídali ze svých dobrých skutků a byli za ně trestáni mrskáním. Mistr Leonard vedl rouhavé kázání a místo svěcenou vodou kropil přítomné svou močí.

Sabatů se zůčastňovaly i ďěti. Stranou od mumraje pásly ropuchy posměšně oblečené do purpurových kardinálských pláštíků a krmené svěcenými hostiemi. Vedle ropuch se na sabatu hemžili také hadi, ještěrky, mloci, zpitvořené opice a psi a taktéž vlci chodící po zadních.

Hudbou vyluzovanou píšťalami z lidských kostí a bubnováním na oběšencovou kůží potažené bubny se pak svolávalo k vyvrcholení sabatu, ukojení pohlavních pudů. Nejprve byla zvolena mladá, krásná a panenská královna sabatu. Tu pak mistr Leonard obřadně na oltáři zbavil panenství a na jejím zadku pak uhnětl čarodějné těsto, z něhož uděloval účastníkům přijímání.

Pak přišlo na řadu všeobecné souložení, muži a ženy mezi sebou, čarodějnice pak navíc s ďáblem. Podmínkou bylo, aby orgie byly co možno incestní, a proto se spojovali otcové s dcerami, synové s matkami a bratři se sestrami.

My se na závěr raději vraťme k umění. Ve Dvořákově a Kvapilově Rusalce ve scéně vaření nápoje, který má proměnit vodní vílu Rusalku v lidskou ženu, Ježibaba zpívá:

Čury mury fuk,

bílá pára vstává z luk.

Kapka krve dračí,

deset kapek žluči,

teplé srdce ptačí,

už to z kotle hučí.

Skoč, můj mourku, skoč a skoč,

varem v kotli pozatoč!

Čury mury fuk,

nelekej se větších muk!