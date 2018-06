O mobilech a zdraví

Pravidelné používání mobilního telefonu podle vědců z univerzity v Essenu trojnásobně zvyšuje šanci na vznik rakoviny oka. Myslíte, že je to dost pádný důvod k tomu, aby se lidi začali mobilů bát? Budete telefonovat méně?Mě spíš děsí jiný výzkum, který jsem nedávno četl. Podle něj mobil ohřívá mozek až o tři stupně. To je přece hrůza. A co se tohohle výzkumu týče, já jsem dosud ani nevěděl, že rakovina oka vůbec existuje. Ale pokud ji mobily skutečně mohou způsobit, musíme se s tím nějak vyrovnat. Asi to chce střídat uši, aby se rovnoměrně namáhaly obě oči. Anebo se naučit telefonovat jinou částí těla. Ale stejně si myslím, že dokud nebudou podobné výzkumy stoprocentně prokázány, tak lidi telefonovat nepřestanou. Já se o to sice neúspěšně snažím, ale vede mě k tomu stále se zvyšující účet za telefon.Mě tyhle výzkumy nezajímají, já mobily pohrdám a žádný nevlastním. Mám pro to své důvody a tenhle je tedy jeden z nich. Kdyby mě pracovní povinnosti nutily mobil si pořídit, změním radši zaměstnání.Mobilního telefonu a jeho výhod bych se vzdala teprve tehdy, když by se výsledky vědců z jednoho pracoviště potvrdily ještě na jiných vědeckých pracovištích. Neberu taková rizika na lehkou váhu, ale přednosti užívání mobilního telefonu jsou pro mne tak velké, že mě jeden nepříznivý vědecký poznatek nezastraší.Nevím, jestli podobný důkaz je jednoznačný. Nedostal jsem žádnou oficiální informaci o serióznosti tohoto výzkumu. Musíme se však zamyslet, zda máme mobily povolit dětem. Neužívají se zase tak dlouho a netušíme, jak nás ovlivní za pět, deset let. V současné době se stal mobilní telefon pro lidi zcela nezbytnou věcí, proto se počet uživatelů patrně nesníží. Nevylučuji však, za určitých okolností, jeho negativní vliv. Ovlivňuje psychiku člověka. V současné době by mě podobná zpráva však neovlivnila.výtvarník: Takových výzkumů a doporučení jsem už viděl. Myslím si, že tyto výzkumy nejsou motivovány jen objektivní snahou zjistit skutečné zdravotní účinky mobilů, ale jsou často dělány na zakázku. Já prostě nechápu, proč by měl mít mobilní telefon účinek na oko. Musel bych znát nějaký seriózní důvod, takhle to vypadá jako žert. V ezměte si třeba rajská jablíčka. Jednou vám řeknou, jak jsou zdraví prospěšná a za čtrnáct dní se dozvíte, že po nich vlastně padají vlasy.