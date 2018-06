O missky na Filipínách pečují transvestité

"Jsme z toho i s ostatními holkami docela zmatené. Někdy o nich mluvíme jako he (anglicky "on"), někdy jako she (anglicky "ona"), ale hlavy nám to motá stále, a tak už se tomu raději vždy jen pousmějeme. Hlavně že se chovají přátelsky, to je nejdůležitější," svěřuje se Eva.

Na transvestity se vyptávala i Filipínky a ta jí přiznala, že v její zemi je jich opravdu hodně. "Většinu je ale rodina zavrhne a oni jen chodí z diskotéky na diskotéku a jsou velmi přítulné(í) k mužům až do doby, než prokouknou, s kým se vlastně líbali," popisuje Eva.

Česká vicemiss Čerešňáková už má za sebou důležitý rozhovor s porotou, který rozhodl o dívkách postupujících v závěrečném finále do Top 16. Z nich potom porota vybere ty nej. "Výsledky nevíme. Každopádně oni už mají jasno a o top finalistkách je rozhodnuto!"