O miss Wostlové se rozhodne v sobotu

Michaela Wostlová píše z Číny: "Právě dnes nacvičujeme choreografii finálového večera, konkrétně promenádu v plavkách. Je to hrozně složitý, ale docela to zvládám, musím se pochválit. Teď zrovna mám chviličku volna a jdu na večeři. Potom si musím umýt hlavu a jdeme fotit národní kroj, plavky, a finálové večerní šaty. Budou nám dělat make up i vlasy, tak to je super!" (11.10.)