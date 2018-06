O Miss Junior bude bojovat 12 dívek

Soutěže se mohou zúčastnit dívky, které oslaví v tomto kalendářním roce 15. až 18. narozeniny, mají českou státní příslušnost a jsou svobodné.

"Dospívajícím dívkám, odhodlaným věnovat převážnou část volnému času intenzivní práci na zevnějšku i duševnu, chceme umožnit efektivní start v oblasti modelingu, médií, reklamy i showbyznysu," uvedl producent soutěže Aleš Dudek.

Nejmladší dívce je patnáct

Většina dívek se do soutěže přihlásila, aby zjistila, co v nich je a vyzkoušela si práci na molu. "Mě přihlásila kamarádka, která soutěž vyzkoušela loni. Chtěla jsem si také zkusit, jaké to bude," řekla nejmladší dívka soutěže, patnáctiletá Apostolia Arabadziová. Exotické jméno získala sympatická studentka Gymnázia v Berouně díky svým řeckým předkům.

Na Miss Junior čeká i promenáda v plavkách

Finále soutěže Miss Junior se bude podobat klasické soutěži miss. "Na dívky čeká rozhovor s moderátorem a celebritou, promenáda v plavkách, volná disciplína a večerní šaty," uvedl umělecký ředitel Karel Hřivňák.

Finálového galavečera se zúčastní mimo jiné modelky Andrea Verešová a Jitka Kocurová, zpěváci Peter Nagy a Sagvan Tofi či spisovatelka Bára Nesvadbová.

Spor o název bude řešit soud

Organizátoři tradiční soutěže Miss Junior se distancovali od nedávné soutěže Miss Europe Junior, která se letos konala poprvé. Spor o název soutěže krásy dospívajících dívek chtějí řešit soudní cestou.