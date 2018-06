O lípě, hymně a štamprli

Ve východočeské Nekoři pojali letos státní svátek téměř starosvětsky. Zatímco ve Vladislavském sále o pár hodin později dostal Josef Lux od prezidenta in memoriam řád T. G. Masaryka, před nekořským kostelem se ve dvě odpoledne sešli sousedé, přátelé a spolužáci, aby - zasadili lípu. Na počest nejvýznamnějšího rodáka. Lípy, rozložité a památné, stojí v Nekoři před farou. Pod nimi pan starosta, hlouček hostů, rodina, skupinka místních v půlkruhu... Na první pohled obrázek jako vystřižený z Aloise Jiráska. Důstojně dojemný až patetický. Když profesionální řečník připomene, že pod starobylými lipami, z nichž jedna musela být z důvodů sešlosti loni skácena, prošel Josef Lux nesčíslněkrát a šum jejich korun ho doprovázel celým životem, v rukách několika starších žen se zatřepetají kapesníky. Horlivý kronikář by si neodpustil ocitovat i řeč starosty Josefa Dostálka: "Sobě vlastní odvahou, rozhledem a obětavou pílí se dokázal postavit do čela KDU-ČSL, zastávat funkci ministra zemědělství a místopředsedy vlády. Touto vlastní zásluhou pokračoval v tradici významných nekořských rodáků, kterou započal doktor teologie Mikuláš Tomek, který byl ... v roce 1828 jmenován od císaře rektorem vysokých škol Pražských a v roce 1863 potvrzen od papeže Pia IX za probošta kapituly pražské. Další naší významnou osobností byl PhDr. František Alois Maleček..." Přes osvíceného průvodce korunovaných hlav po svaté zemi pokračuje výčet slavných rodáků k prvorepublikovému ministrovi hutního průmyslu a končí současným tanečním choreografem Pavlem Šmokem. "Snad prozatím největší osobností z našich rodáků byl jistě právě Pepík Luxů, kterému bylo dopřáno pouze čtyřicet tři roků života. Za tu dobu dokázal odevzdat obrovský kus poctivé práce, za což mu chceme společně poděkovat právě dnes, na sklonku tohoto milénia, vysazením pamětní lípy, která bude jeho odvahu a osobnost připomínat i mnoha dalším generacím. Nechť tato lípa roste a mohutní jako jeho osobnost!" Pan starosta si oddechl, hudebníci naštěstí nepřidávají žádnou českou národní, ale spirituál. Když bratři Jan a Jiří Luxové berou do rukou útlý lipový kmínek a jejich matka se chopí lopatky, starší pánové v publiku smeknou. Jako tenkrát, když se v Čechách sázely Lípy svobody. Nad nekořským stromkem se však v tom momentě skloní také Milan Fišer a k nohám mu uloží balíček charakteristického tvaru. "Ano, byla to placatice! Placatice fernetu! Pod tou starou lípou, na jejímž místě jsme dnes sázeli novou, jsme s Josefem sedávali každou pouť. Přesně ve 12.15 jsme se tady potkali, dali si po štamprličce a jen tak klábosili. Přitom jsme jedli naše pirožky. Byl to rituál, kterému celá vesnice přivykla. Probírali jsme, co se za ten rok stalo v politice i v Nekoři. Josef ani jednou nevynechal, ani před odjezdem do Seattlu. Teprve letos nepřišel. Lidi se mě ptali, jak to teda udělám. No jak bych to udělal? Přesně ve 12.15 jsem tady letos zase byl. Vytáhl jsem pirožky, objednal dva fernety a myslel jsem na Josefa. Vzpomínali se mnou všichni," usmívá se zeširoka nekořský starousedlík a příjemně nabourává tu až příliš oficiální atmosféru. "Měla jsem z té slavnosti strach, ale dopadlo to dobře," řekne později Věra Luxová. Úlevu přizná i Eva Rolečková, někdejší asistentka a tisková mluvčí politika, i když neskrývá dojetí. A matka Josefa Luxe jen mávne rukou: "Co by té lípě řekl? Smál by se! To tady ještě nebylo. Víte, ale on ty lípy měl vážně moc rád. A tolik se pod nimi nachodil!" "Je dost velká," ptají se lidé stojící okolo mladé lipky, "přežije to?" Nebojte, chlácholí ti zasvěcenější. Hajný přinesl z lesa dvě. Když tahle nevydrží zimu, máme rezervní. Starší pánové uznale pokyvují hlavami. Je dobře myslet na všechno! Když dívka u mikrofonu zanotuje Kde domov můj, automaticky zase smeknou. A pak jdou na tu štamprličku. Při ní se vzpomíná na Josefa Luxů stejně nejlépe.