O koťatech z Pardubic

Jmenuju se Lojza Sláma a mám bráchu, kterej se jmenuje Alfréd. Už ten název! Kdoví, jak k němu vlastně rodiče přišli. Alfréd Sláma. Tuhle jsme všichni spolu jeli pro koťata do Pardubic a zažili jsme parádní věci. Tetička Marie má totiž kočku Mícu. A tahle kočka si najednou usmyslela a měla zničehožnic pět koťat. A tetička že to s nima nevydrží a že utopí sebe nebo je a ať si hned pro ně přijedeme a rozdáme je ve velkým městě nějakejm hodnejm lidem. A tak než aby nám pořád dokola mobilovala a mejlovala furt to samý, radši jsme nasedli do našeho auta a vyrazili. My, teda jako naše rodina, máme octavii. Potíž je v tom, že to není octavia z roku 1999 nebo snad z roku 2000, ale z roku 1964. Pěkná, béžová, trošku otlučená. Řeknu vám, že jezdit s tímhle autem je někdy docela hustý, ale tak hustý jako tentokrát to ještě nebylo nikdy! Vypili jsme u tetičky kafe a kakao a poslechli si, jak už je ten malej Alfréd velkej a jak to všechno utíká. Pak táta s tetou uložili ty malý kočky do speciální krabice od bot, kterou táta za tímhle účelem speciálně přivezl, a krabici pak spolu odborně posadili dozadu do kufru, aby nám kočky eventuálně neznečistily zánovní kapsáče, co mám na nošení do školy a Alfréd do školky. "Zlomte vaz!" volala za námi tetička a brzy nám šedivý paneláky v Polabinách zmizely z očí. Cesta probíhala v absolutní pohodě až na to, že bráška Alfréd chtěl třikrát čurat, táta jednou kouřil a jednou bral benzin (naštěstí ne současně) a máma chtěla zastavit u meze a natrhat kytičku polního kvítí. Na škvárovým plácku vedle silnice stálo odstavený takový to srandovní auto, co mu táta říká hadraplán. Prostě velorex. Jedna osoba seděla značně schlíple ve vozítku a druhá zuřivě mávala. "Tatínku, zastav," poručila máma a s pochopením otevřela dveře naší přepychový octavie. "Co potřebujete, pane?" Postava, takovej divnej chlápek v kožený bundě, zoufale lomila rukama: "Aspoň na kraj Prahy, milostivá paní! Vůz se nám porouchal a my v té díře trčíme dobré dvě hodiny!" "Máte lano?" zeptal se otec a hned si sám odpověděl: "Nevadí, m y lano máme." Je to fakt, měli jsme tažný lano, pěkný, zachovalý. Ne z křiklavýho vikslajvantu, ale z poctivý oceli, jak rád zdůrazňoval tatínek. Ten teď převzal iniciativu, zacouval k velorexu, hned byl pod autem a hned zase nad ním a nějak to tam s tím chlápkem splichtili. "To je ale nepoddajný materiál," lamentoval otec," to víte, předválečný zboží." "Můžeme vyrazit," řekl pak táta rozhodným hlasem, poslal chlapa, aby se držel svýho volantu, a sám zasedl na místo řidiče octavie s vyhaslým cigárem v koutku úst. "Pítr, ár jú redy?" zavtipkoval směrem k mamince, nastartoval, pustil spojku a sešlápl plyn. Těsně po tom, co se obě obstarožní vozidla dala do pohybu, to přišlo. Absolutní průlom. Sodoma Gomora. Ozvala se taková šlupka, že tátovi upadl vajgl do klína, mámě vyklouzlo luční kvítí z ruky a já s Alfrédem jsme ztratili řeč. Octavia zastavila a my se chvíli báli ohlídnout. Pozdějc jsme litovali, že jsme se vůbec kdy ohlídli. Tam, kde bejvávalo opěradlo našich zadních sedaček, zela díra. Tam, kde bejvalo víko kufru našeho auta, nebylo vůbec nic. V průhledu jste mohli zahlídnout jen pětici nastražených, chvějících se kočičích oušek. Koťata zírala stejně jako my na drsný divadlo za octavií: někde vzadu na place se krčil hadraplán s vyděšenejma očima za sklem - a někde uprostřed mezi oběma automobilovejma veteránama se svíjelo jako had naše lano z ocelových drátků. Pochopili jsme moc pozdě: ten přičinlivej chlápek vsadil na jistotu a koncovou smyčku našeho lana zahákoval za ozdobnou kličku, kterou na kufr octavie zabudoval náš drahý tatínek. Při odpichu šlo pak všechno jako na drátkách. Ocelovejch. Nejdřív šla klička, pak kufr s celým ostěním, pak opěradla našich zadních sedadel - a nakonec málem i ty kočky v krabici od bot. Mimochodem: dva dny nejedly a ani pak s nima nebyla rozumná řeč.