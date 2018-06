O kolik dětí se vlastně stará Petra Černocká?

Přitom samotná adopce prý není nijak složitá. "Stačí zajít do Arcidiecézní charity v pražské Londýnské ulici, kde vystoupáte do prvního patra. Tam už vám řeknou všechno, co potřebujete vědět. Vy si pak určíte, jestli chcete holčičku, nebo chlapečka. Složíte, nebo pošlete asi pět tisíc korun a poštou k vám přijdou veškeré informace o vašem vzdáleném přírůstku do rodiny i s fotkou," dodala zpěvačka.

Důvod, proč se pro adopci rozhodla, byl prý jednoduchý. "Nám se zdá trochu nepochopitelné, že v Indii většina dětí nemá na to, aby chodily do školy a měly zdravotní pojištění. To všechno, plus obědy ve škole, teď Divya díky své adopci dostává. Je to bezesporu jedna z mých nejlepších investic!" zdůraznila Petra.

Ovšem není to jen Divya, koho si někdejší filmová Saxana aspoň na dálku adoptovala. Přispívá totiž zoologické zahradě na živobytí orangutanky Ňuninky. "To je teď obletovaná, zasloužilá matka. Dokonce nedávno byla se svým novým miminem v televizních zprávách. S přítelem Jirkou Pracným, který na Ňuninku také přispívá, jsme seděli před obrazovkou a dmuli se pýchou, jako by tam bylo naše vlastní vnouče," podotkla hlavní hrdinka filmu Dívka na koštěti.

Jak Petra Černocká přiznala, její rodina je tak trochu ulítlá přes všechna zvířata. "Nedávno Jiří koupil v obchodě pro zvířata, kde pracuje jeho syn, dva zavěšovací pytlíčky se zobáním pro sýkorky. Vyložil mi, že to je absolutní novinka, že to ptáci ´žerou jako vzteklí´. Okamžitě taky vylezl před domem na strom, aby ten zázrak pověsil. Když slezl a podíval se nahoru, zjistil, že na sousedově stromě už dva stejné sáčky visí. Nic neřekl, ale viditelně ho zamrzelo, že tentokrát nebyl jednička," zasmála se Petra Černocká.