O knihách, technice a internetu

Dožijeme se doby, kdy z našich bytů zmizí knihovny, protože klasické knihy nahradí elektronické čtecí zařízení? Vypadá jako kniha, vejde se do něj mnohem více textu, k nákupu titulů bude stačit otevřít nějakou internetovou stránku a ještě se ušetří spousta papíru. Ale přesto - nebyla by to škoda?Obrovská! Já doufám, že knihovny a knihy nezmizí, že to není možné. Snad nejsou všichni tak úchylní, že by se zbavili knih. Existuje ještě spousta lidí, kteří počítač doma nemají a třeba je to ani nepotká. Já ho také nemám, i když je to asi ostuda.Já si myslím, že osobně se toho v nějaké masové míře nedožiju. Ale říkám to svědomím, že se můžu mýlit. Protože před deseti lety jsem si také nedovedl představit, že budu volat z rychlíku TGV z Francie babičce mobilním telefonem.Já si myslím, že my se toho nedožijeme. Ale další generace pravděpodobně - pokud to nějak nepodělají třeba tím, že se vyvraždí - něco podobného čeká. A škoda to určitě bude, protože s tím počítačem nemůžete udělat to, co s knihou, třeba vzít si ho pod strom, na plovárnu. A i když bude počítač přenosný, tak to ztratí své kouzlo.Podle mě se může za pár let klidně stát, že lidé budou používat třeba internet jako knihu. Kniha ale nabízí to kouzlo, že si s ní večer můžete sednout k lampě nebo do postele. A to je jiné než sedět u počítače a posouvat stránky.Já se toho určitě nedožiju. Budu mít doma knížky vždycky, ať budou existovat sebelepší počítače. A myslím si, že se lidé nikdy úplně knih nezbaví. Určitě by to byla škoda.