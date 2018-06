O dluzích a spánku

* Pořizujete si věci, i když na ně nemáte? Vyplatí se nakupovat na úvěr, byť pak člověk usíná s vědomím, že má na krku dluhy, nebo je lepší si na vše nejdříve ušetřit?Já jsem spíš pro tu první variantu. Mnohokrát v životě se mi něco líbilo, o čem jsem si myslela, že na to nemám. Přesto jsem si to koupila, a pak jsem byla ráda. To se týkalo třeba obrazů do naší sbírky.České filmové a televizní akademie Celý život dělám věci, na které nemám, a kupuji si věci, na které nemám. A spím v pohodě, protože si beru Rohypnol.Nejlepší je nic nekupovat. Proto bych si nerad kupoval i věci na úvěr. Ale je pravda, že když jsme si pořizovali domeček, tak jsem si musel nějaké peníze půjčit. Úvěr to ale nebyl.Ne. Nesnáším dluhy a půjčky. To si raději počkám. Nemám rád pravidelné splátky.Já sama to nedělám, protože nemám potřebu něco okamžitě vlastnit. Myslím si ale, že je to výborná pomoc pro lidi, kteří mají třeba mírně nadprůměrný a pravidelný příjem. A to v naší profesi nemáme. Někdy je peněz dost, jindy zase méně.V divadle jako nesoukromá osoba - kupuji většinu věcí na dluh. Přitom se řídím tím, co je nutné a zda tu věc opravdu potřebuji. A je mi jedno, kolik to stojí. A protože tolik dlužím v divadle, proto nemohu dlužit i v rodině. Ale když se něco týká dětí, a je to opravdu nutné, tak se také zadlužím. Ani já, ani má žena ale nekupujeme zbytečné věci. Proto usínám s klidným svědomím. Dluhy nejsou ostuda.