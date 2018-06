O demonstracích a násilí

* Přidal byste se k demonstraci proti něčemu, co se vám také nelíbí, ale je zřejmé,že protest budou provázet násilnosti? Není pro uskutečnění některých změn nějaké násilí nutné? Facka ve správnou chvíli někdy bývá účinnější než poklidný nesouhlas.ZDENĚK MAHLER, muzikolog a spisovatel Na demonstraci není na počátku nikdy patrné, že vyústí v násilí. A co se týká nutnosti násilí pro uskutečnění některých změn, historicky vzato, bývá to tak.HALINA PAWLOWSKÁ, moderátorka Upřímně řečeno, za určitých okolností ano.Když jsem demonstrovala v listopadu 1989, také jsem si nebyla jistá, zda protesty nebude provázet násilí. A také je provázelo. Pokud máte na mysli násilí ze strany demonstrantů, tak nikdy není jisté, kdo začne. Myslím si, že pro uskutečnění změn není násilí nutné, ale historie zatím žádnou jinou verzi nezná.HELENA HOUDOVÁ, miss České republiky 1999 Já jsem se účastnila několika protestních akcí, ale vždy měly formu dialogu nebo pokojného pochodu. Naposledy, myslím, to bylo za referendum proti spuštění Temelína. Nemám ráda dialog s dlažební kostkou v ruce.Ani si nemyslím, že by ke změnám bylo násilí nutné.Násilí dělá násilí a tento koloběh jde jen těžko zastavit.ONDŘEJ SOUKUP, hudební skladatel Má duše je duše anarchisty.Ale asi by záleželo, proti čemu by demonstrace byla. A samozřejmě že si myslím, že násilí je občas pro určité cíle dobré.FILIP RENČ, režisér a herec Já bych se neúčastnil žádné demonstrace. Pro mě skončily rokem 1989. Myslím si, že přeci jen tady existuje určitá demokracie, která nabízí jiné řešení problémů než jsou protesty.A s tím, že je občas facka lepší, souhlasím. Ale neznamená to, že bych se toho musel účastnit.KVĚTA FIALOV Á, herečka Ne, nepřidala bych se k ničem u takovému. Myslím si, že vše by se mělo řešit s rozumem, pohovořit o tom. Já jsem proti jakémukoli násilí.