O české modelky je ve světě zájem, doma přitom známé nejsou

Pro značky jako Ralph Lauren, Armani, Max Mara či Tommy Hilfiger pracuje třeba dvaadvacetiletá Hana Jiříčková, v Česku ji ale znají spíš jen lidé z módní branže. Úspěchy ve světě slaví také Jana Knauerová, která fotila pro značky Versace, Cacharel či pro mnoho jazykových mutací nejslavnějšího módního magazínu Vogue.

"České modelky jsou žádané čím dál víc, ale i mužští modelové," uvedl Martin Gonda z agentury Elite Model Management. Upozornil ale, že už nejde vysledovat jednoznačný trend, jaká děvčata jsou nejvíc žádaná. V současnosti jsou prý v oblibě třeba Asiatky, v kurzu jsou ale stále i východoevropské typy dívek.

Hana Jiříčková

"Obecně ten trend topmodelek, které by byly všeobecně známé, trošku ustupuje, a na jejich místo se dostávají herečky," myslí si Martin Brát z Czechoslovak Models.

Zatímco Kurková začínala kariéru v 15 letech, nyní dávají agentury i klienti přednost starším manekýnám ve věku kolem 17 až 20 let. Starší dívky už totiž dokážou lépe pracovat s výrazovými prostředky, v tomto věku už mají navíc často dokončenou střední školu. Úspěch Kurkové je výjimečný také v tom, že modelka od začátku spolupracovala jen s vlastním agentem. Naprostá většina děvčat přitom patří pod některou z českých modelingových agentur, které je poté umisťují v cizině.

"Ve většině případů dívky, které se hlásí samy (do agentury), mají malý potenciál stát se světovými modelkami," upozornil ale Gonda.

Budoucí tváře přehlídek a obálek módních časopisů lze prý najít spíš mezi "ošklivými káčátky", vysokými hubenými nenápadnými školačkami. To potvrdil i Brát s tím, že budoucí hvězdy přehlídkových mol oslovují většinou na ulicích, ve školách a prostřednictvím celorepublikové sítě takzvaných scoutů, kteří modelky na ulici vyhledávají.

Kurkovou objevila kamarádka

Karolínu Kurkovou ale na ulici nenašli. Do světa modelingu se dostala díky kamarádce ze školy, která ji vyfotila a její fotografie poslala do jedné pražské modelingové agentury. Ozval se italský agent Alessandro Bazzoni, který Karolínu pozval fotit do Milána.

A byla z toho nejen lukrativní smlouva, ale taky partnerský vztah. V roce 2002 ji vyhlásil modelkou roku americký televizní hudební kanál VH1 i módní časopis Vogue. Stala se tváří značek YSL, Viktoria's Secret a Mango, pózovala pro slavný umělecký kalendář Pirelli a v roce 2004 byla jmenována velvyslankyní karlovarského filmového festivalu. O tři roky později již patřila podle žebříčku časopisu Forbes mezi šest nejvíce vydělávajících modelek na světě.

V roce 2008 se seznámila s filmovým producentem Archie Drurym, který ji o rok později požádal na vrcholu Stolové hory v Jihoafrické republice o ruku. V říjnu 2009 se páru narodil syn Tobin Jack.

V současnosti žije Kurková v New Yorku a i ve třiceti letech je jednou z nejžádanějších modelek.