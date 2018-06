O autě a o benzinu

Máte vzhledem k rostoucím cenám benzinu nějakou hranici, kdy byste odstavil auto a začal ho používat výjimečně, třeba jen k cestám do nemocnice?Květoslava Kořínková, generální inspektorka Českých drah Já jsem auto odstavila dávno, protože už současnou cenu benzinu považuji za enormně vysokou. Proto si také další limit nedávám. A navíc jsem zjistila, že od rodičů jedu z Českého Brodu do centra Prahy vlakem třicet pět minut a stejnou dobu mi trvala cesta autem ze Smíchova, kde bydlím, do centra. Proto, když to jde, jezdím po Praze městskou hromadnou dopravou. Auto používám jen k výjezdům mimo hlavní město.Alena Zárybnická, moderátorka předpovědi p očasí Zatím jsem nepočítala, kolik by musel stát benzin, abych přestala jezdit. Auto bych asi odstavila až v případě, kdy by se mi jezdit nevyplatilo. Kdybych vydělávala tolik, že bych se po zaplacení benzinu neuživila. Ale tak by to asi udělal každý. Ono v povolání, kdy vyjíždíte v půl čtvrté ráno, abyste byli v půl páté v práci, se auto odstavuje těžko.Kateřina Stočesová, miss České republiky 1998 Nemám žádnou hranici. V mé profesi, kdy mám práci po celé republice, není možné jezdit autobusem nebo vlakem. Ale kdybych se na to dívala očima obyčejného člověka, tak bych určitě přivítala, kdyby si stát raději našel peníze, které se mu ztratily ve zkrachovalých bankách, než aby je dřel z obyčejných lidí v daních. Podle mne jsou daně u nás vysoké.Karel Šíp, moderátor Já žádnou hranici, kdy bych přestal jezdit, nemám. I když je pravda, že jízdy autem omezuji. Ani ne tak kvůli ceně, ale protože člověk se mnohdy dostane zvlášť do centra rychleji pěšky než autem. Podle mne je jediným řešením, že ceny vyrostou až třeba ke stokoruně za litr a lidé přestanou benzin kupovat. Pak si prodejci velice rychle rozmyslí, jestli budou ceny šroubovat tak vysoko.Fero Fenič, režisér Vzhledem k tomu, že auto používám velmi málo, žádnou hranici, za níž bych už vůz přestal používat, nemám. Jízdy autem už jsem omezil a to bez ohledu na cenu benzinu. Od té doby, co bydlím i pracuji v centru města. Chodím pěšky a auto potřebuji, jen když něco vyřizuji mimo město nebo o víkendu.