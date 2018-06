Nývltová zhubla osm kilo, do kostýmu Angeliky se už vejde

"Když jsem viděla, jak Dan úspěšně shodil asi osmnáct kilo, hned jsem se vyptávala, jak se mu to povedlo. Zpočátku jsem se bála toho, aby to nebyla moc drastická dieta a aby se poté nedostavil pověstný jo jo efekt. Obavy byly zbytečné. Na dietu založenou na dělené stravě, proteinových nápojích a lécích na pročištění, jsem si dobře zvykla. Pak jsem začala cvičit v posilovně, dodržovala jídelníček sestavený od trenéra a kila šla dolů. Dnes se stravuju normálně a nepřibírám, líčí zpěvačka.

Pro roli Angeliky, v níž nahradí časově zaneprázdněnou kolegyni Dashu, je tedy po fyzické stránce připravená. Zbývá ještě naučit se do premiéry 28. ledna příštího roku text.

Mladá zpěvačka, která dostala v divadlech Broadway a Hybernia od producenta Oldřicha Lichtenberga šanci po účasti v soutěži X Factor, bude mít co dělat. Momentálně totiž hraje v pomalu končícím Draculovi, naskočila do Kleopatry a kromě toho studuje Ježkovu konzervatoř, obor muzikálové herectví.

"Mám toho teď opravdu hodně, hraju před koncem roku poměrně často, ve škole toho s námi chtějí do prázdnin taky dost stihnout a do toho ještě točím cédéčko. Už se těším, až přijedu 23. prosince domů do Krkonoš a užiju si desetidenní volno, které si užiju s těmi nejbližšími, hlavně s rodiči a sedmiletým bráškou."

Hůlku vnímá spíš jako tatínka

Vánoční svátky si připomene s kolegy z divadla také na tradičním předvánočním večírku. Protože ráda své blízké obdarovává a dělá jim radost, bude zřejmě několika vyvoleným rozdávat dárky i tam. Patřit mezi ně bude také Daniel Hůlka. Zpěvačka s ním byla kdysi spojována, vztah je mezi nimi prý ale rozhodně jiného charakteru než mileneckého.

Kamila Nývltová před hubnutím... ...a po hubnutí

"Na premiéru Mona Lisy jsme vyrazili spolu a díky tomu se začalo spekulovat o tom, jestli spolu něco nemáme. Mně se Dan určitě líbí, má charisma, ale je to spíš takový můj tatínek, je to prostě už starší pán. Dnes s ním stojím na jevišti a připadá mi to úplně neskutečné. Když se začal hrát Dracula, bylo mi sedm a s rodiči jsem se na něj jezdila dívat. Obdivovala jsem všechny ty zpěváky včetně Dana a přála si, abych mohla hrát a zpívat s nimi. Sen se mi splnil a jsem teď moc šťastná," uzavírá Nývltová.