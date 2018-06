Nudistické pláže jsou zdravější, tvrdí sexuolog

"Já jsem ke svým spoluobčanům ohleduplný," tvrdí dvaašedesátiletý sexuolog, který léto tráví na chalupě v horách, kde je příjemná teplota a jednou týdně poseká trávník. Opalování a koupání bez plavek je ovšem podle Uzla zdravější než v plavkách. A pokud někomu nahota vadí, tak ať se prostě nedívá. Ale i na nudistických plážích by měl člověk dodržovat společenská pravidla. Například, když chce vyrazit za občerstvením.

"Obléci se, je více méně společenská slušnost. Mám pocit, že je to zvyk, který je zapotřebí respektovat. V Praze po ulici také nechodí lidi nahoře bez," vysvětluje Uzel. "Pokud se jde do restaurace nebo i ke stánku, tak by si člověk měl na sebe něco vzít. Ne z nějakého puritánského hlediska, ale proto, že ve společnosti na sebe lidi něco většinou oblékají. Nikoho to nezabije, když si na sebe něco hodí."

Seznámit se na nuda pláži s pěknou slečnou ovšem může být docela problém. "Takový rozhovor opravdu může někoho přivádět do rozpaků, protože jsme spolu zvyklí komunikovat oblečení. Jen si představte, že bychom tento rozhovor vedli nazí. Mám pocit, že bychom také nevěděli kam s očima," směje se sexuolog. "Je to takový civilizační zvyk."

Nudistické pláže jsou podle Uzla příznivé pro psychosociální vývoj dětí. Tabuizace nahoty většinou sexuálnímu rozvoji neprospívá. Obecně je známo, že nejvíce voyerů, exhibicionistů, lidí, kteří navrtávají dírky do převlékacích kabin, nese většinou známku puritánské výchovy.

"Nemají třeba žádnou sestru, kterou by viděli doma se převlíkat, a pak se takto kompenzují," vysvětluje Uzel. "Zatímco, když jim od malička není pohled na nahotu odpírán, nemají lidé k takovým deliktům sklon."