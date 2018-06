Nudista jde Británií navzdory policii

Gough vyrazil na svou nudistickou pouť v červnu z lokality Land's End na jihovýchodě Anglie s rozhodnutím přispět k osvětovému úsilí a snížit nedůvěru veřejnosti vůči nudismu.



Deset dní před tím, než měl dorazit k cíli v John O'Groats na severu Skotska, ho policie zadržela a vrátila téměř až na samotný počátek cesty.



"Nemohu pochopit, proč mě zastavili, protože jediná věc, kterou jsem se mohl provinit, je to, že jsem ukazoval své tělo v jeho původní podobě, tedy, jak mě Bůh stvořil," prohlásil Gough.



Svou trasou mašíroval jen v botách, na hlavě klobouček, na ruce hodinky a na zádech baťoh. V případě nezbytnosti byl ochoten se zahalit.



Proti Goughovi nevznesly úřady žádné obvinění, situace se ale zdramatizovala na hranicích se Skotskem. V Selkirku ho policie zadržela a poslala do psychiatrické léčebny, pak se však zjistilo, že není duševně nemocen, a tak se zase dostal na

svobodu.



"Jsem odhodlán pokračovat. Zadrželi mě osmkrát, ale nevzdám se."



Konce své propagační pouti by měl podle odhadů dosáhnout závěrem srpna. Tedy pokud zase neskončí někde na policejní stanici.

Stephena Gougha neodradil od další nudistické túry ani fakt, že loni ho policisté 14x zadrželi a strávil celkem pět měsíců ve vězení. (16. června 2005)