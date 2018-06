Novým VyVoleným se stal Milan

Milan bude hostem iDNES.cz v úterý od 14.30. ZDE

Atmosféra ve vile byla napjatá - jako první dům opustil extrovertní dvaadvacetiletý prodavač obuvi Dominik Santholzer, kterého se ve hře snažilo udržet jen necelých šest tisíc diváků.

Jako druhá skončila třiatřicetiletá provozní baru René Kukačová s dvaačtyřiceti tisíci hlasy. Milanovi získalo výhru jedenácti milionů celkem 132 683 diváckých hlasů. "Byla to moje nejlepší montáž v životě, protože za tři měsíce si vydělat jedenáct milionů není reálné... Nechal jsem tady kus života a bylo to těžké. Jsou ale těžší věci na světě," řekl šťastný Milan poté, co se stal vítězem.

Zas až tak veliké překvapení to ale není - Milan byl favoritem i samotných ex-VyVolených. Tedy až na pár výjimek včetně Radima, který jmenoval jako svou oblíbenkyni bývalou přítelkyni René, se kterou se ve vile rozešel (a která začala chodit s Dominikem).

Jinak si ale tři finalisté užili ze strany vyřazených nových hrdinů solidarity a podpory - ve chvíli, kdy měli možnost adresně v jedné větě podpořit prostřednictvím televize svého favorita, se všichni obraceli na celou trojici.

Slovo ve studiu dostali i účastnící minulých řad - Marcy, Petr Zvěřina, Hans, Emil Zajac. Jejich přání, kdo měl vyhrát, se lišila - zhruba polovina byla pro René, druhá pro Milana.

Třetí řada reality show VyVolení - Noví hrdinové, která se vysílala od srpna, diváky oslovila méně než předchozí dvě série. Na čtvrteční klání, v němž se rozhodovalo o trojici finalistů, se dívalo 579 tisíc diváků. Úvodní díl současné řady reality show vidělo 0,7 milionu diváků.