Společnost P&G podle agentury Reuters předběhla případné stížnosti a oznámila, že dobrovolně snižuje pevnost toaletního papíru typu Charmin o polovinu. Stalo se tak poté, co britské Sdružení výrobců kosmetických papírů (AMSTP) potvrdilo, že pokud by papír typu Charmin začali produkovat i konkurenční výrobci, britský systém odpadních vod by mohl zažít "opravdu vážné problémy"."Dohodli jsme se s průmyslem a zavádíme nyní novou úroveň pevnosti za vlhka. To ovšem neznamená, že by náš papír napříště nebyl pevný," řekl mluvčí Gary Cunningham a naznačil, že společnost bude nyní tento materiál vyrábět podle amerických norem.P&G zavedla roličkový papír typu Charmin na trh letos v lednu a díky reklamní akci za 27 miliónů liber s ním dokázala za čtyři měsíce obsadit deset procent trhu.