Začne zcela nový proces kvůli nehodě Rolins, odvolali soudkyni

"Soudkyně byla shledána podjatou, a to s ohledem na mnou vznesenou námitku podjatosti. Znamená to, že všechny úkony, které tato soudkyně udělala, jsou nepoužitelné a musí se všechny provést znovu," řekl pro iDNES.cz právník Robert Vladyka.

Dara Rolins u soudu se svým právním zástupcem Robertem Vladykou (18. ledna 2012)

"Necítím radost, protože ta v celé kauze opravdu nemá místo. Je to ale pocit úlevy, protože nechci nic než nestranný proces," prozradila pro iDNES.cz Rolins, která na zaujatost soudkyně poukázala už dříve.

"Podle nás soudkyně nejedná nestranně. Nepřistupuje ke všem znalcům stejně. Vycházíme z nahrávky, kterou soud pořídil při jednání. Nahrávací zařízení už běželo, když soudkyně ještě před výslechem znalce Pavla Hrubce sdělila přísedícím, že jí je nesympatický a že až soud pravomocně skončí, podá na něj trestní oznámení nebo podnět k etické komisi," řekla zpěvačka v rozhovoru pro Magazín MF DNES.

Kvůli autonehodě už bylo vypracováno celkem šest posudků, čtyři z oboru dopravy a dva z oboru lékařství. Každý má jiné závěry, někdy jsou podle Rolins rozdílné až diametrálně.

Zpěvačka několikrát potvrdila, že k soudu přijde, i když je pořád přesvědčena, že za smrt motocyklisty nemůže.

"Já tady nemůžu vynášet rozsudky, ale opravdu za tu autonehodu necítím vinu. Jediné, co mě drží nad vodou, je to, že vím, že jsem ji nezavinila. Myslíte, že kdybych cítila vinu, že kvůli mé chybě zemřel člověk, mohla bych s klidem vylézt na jeviště a usmívat se do kamer?" dodala zpěvačka, která si je vědoma, že ji rodina oběti nemá ráda.

VIDEO: Dara Rolins u soudu kvůli smrtelné nehodě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Rodině pozůstalého ležím v žaludku. Nemám právo se na ně za to zlobit, to je jasné. Z lidského hlediska je chápu. Musím se prostě smířit s tím, že oni za viníka považují výhradně a pouze mě. Já na tu autonehodu taky nikdy nezapomenu. A to na ni denně myslím s pocitem, že jsem ji nezavinila. Přesto s ní budu žít celý život," řekla zpěvačka.