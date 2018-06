Nový rok ve znamení hollywoodských novorozenců

Populární pár kráčí ruku v ruce společným životem od května 1997 a od dubna 1999 vychovávají dcerku Madelaine West. "Je to neuvěřitelné štěstí. Oznamujeme to sice s poněkud větším zpožděním, ale chtěli jsme využít předvánoční nálady a lidem přidat do Nového roku trošku více optimismu," prozradil Duchovny.



"Není totiž nic krásnějšího než zplodit dítě a pak pozorovat, jak roste a dělá vám jen a jen radost. Je potřeba si ovšem umět najít to dobré i na tom, dělá-li během svého života něco, co není podle vašich představ. V těchto chvílích je potřeba vzpomenout si na své dětství a mladá léta," dodal představitel seriálového agenta FBI.



Také Geena Davisová a její manžel Reza Jarrahy, který je lékařem, jsou z nového budoucího přírůstku doslova uneseni. Jejich slavný den by měl přijít již v dubnu 2002. Hlavní hrdinka populárního snímku Thelma and Louisa si Rezu vzala jako svého čtvrtého manžela letos v září. "Mé loňské předsevzetí se nakonec splnilo a to na příští rok je, alespoň si myslím, docela jasné - dát mému malému miláčkovi spoustu lásky a pečovat o něj jak nejlépe to půjde," prozradila Geena.



Také Chazz Palmienteri, hvězda filmu Down to Earth, čeká společně s manželkou Giannou Ranadovou toužebně na dítě. Jejich holčička by měla spatřit světlo světa už v lednu.