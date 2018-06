Nový ročník Miss ČR zřejmě proběhne, organizační krize ale trvá

Zprávu o možné nucené přestávce soutěže krásy, jež loni oslavila dvacáté výročí, přinesla televize Nova.

Pořádající agentura APK/2, která do loňska patřila podnikateli Miloši Zapletalovi, ale tyto informace důrazně popřela. "Tato zpráva je až dezinformační," řekl iDNES.cz Zdeněk Kohák, mluvčí agentury a ředitel holdingu Bohemia Investment Group.

Kohák připouští, že zmizení Moťovského veškerá jednání výrazně zkomplikovalo, neboť obchodní jednání se mnohdy musí vrátit až na samotný začátek. Spolupráce, již domlouval pohřešovaný podnikatel, totiž mnohdy podléhá obchodnímu tajemství.



Miloš Zapletal a Jan Moťovský se semifinalistkami Miss ČR 2008

"Teď je doba, kdy s jednotlivými partnery uzavíráme smlouvy. Jelikož tu ale není pan Moťovský, který musel být o všem informován, je ta situace daleko těžší," vysvětluje. "Zdůrazňuji však, že na úrovni APK/2 i samotného holdingu existují osoby, které jsou schopny uzavírat smlouvy i v nepřítomnosti Jana Moťovského," dodal Kohák.

Jisté v tuto chvíli není ani to, zda tradiční Miss ČR proběhne na obrazovkách Novy, či se přesune do jiné stáje. I z tohoto důvodu mohou na Barrandově, kde nejsledovanější komerční televize sídlí, panovat obavy. "Samozřejmě stojíme o to, aby soutěž proběhla jako v předchozích letech na Nově. Schůzka s šéfy televize je už naplánována," podotkl Kohák s tím, že definitivní rozhodnutí skutečně ještě nepadlo.

Miloš Zapletal, který Miss ČR šéfoval v uplynulých letech, zatím prý nepřemýšlí o vstupu do jednání jako možný poradce. "Pan Zapletal má vlastní aktivity a v nějaké užší spolupráci nejsme. Neříkám však, že neprobíhají diskuse," uvedl dále mluvčí pořádající agentury APK/2 a ředitel holdingu Bohemia Investment Group, který patří Moťovskému.

Podnikatel Jan Moťovský zmizel 3. srpna ve francouzské Nice, kde měl mít obchodní jednání. Od té doby se po něm slehla zem a naše ani francouzská policie nemá o pohřešovaném muži žádné informace. - čtěte Podnikatel Moťovský nemusí být mrtvý, upozorňují Francouzi