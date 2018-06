Nový recept na dlouhověkost: žádný sex a negramotnost

"Vzhledem k mé křesťanské víře, která nepovoluje žádný sex před manželstvím, jsem nikdy neměl žádnou ženu. Lidé, kteří vstoupili do manželství se stále hádají, to není pro zdraví dobré. Věřím, že i to je důvod, proč žiju tak dlouho," tvrdí Gregorij.

A pro svůj úctyhodný věk má ještě další argument. "Nikdy jsem nebyl zvědavý. Lidé, kteří vědí příliš mnoho, vždy skončí odporně. Je lepší zůstat hloupý a nedivit se moc ničemu.“

Ve škole byl za celý život jen dva dny. A naučil se tady jediné: napsat své jméno. Nic jiného neumí, nepřečte jediné písmenko.

"Čím méně víte, tím déle žijete. Ignorace je dlouhý život a štěstí," je přesvědčen stařík prohánějící svá stáda za vsí Starij Jaričev u Kyjeva.