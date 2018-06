Nový přítel Taťány Kuchařové prorazil díky aktům s dvojčetem

Lane Carlson je jen o šest minut starší než jeho identické dvojče Kyle Carlson. Narodili se na Štědrý den v roce 1978 v americké Minnesotě a oba prorazili v modelingu. Světové slávy dosáhli poté, co je fotograf Bruce Weber nafotil nahé. Pracovali pak pro Armaniho a další velké značky. Oba často fotí spodní prádlo, Kyle hlavně pro značku Calvin Klein.

Před pár lety hráli sami sebe v americké televizní komedii a Kyle potom začal pravidelně vystupovat v televizní show o bytovém designu. V dětství své podoby často zneužívali. "Vyměňovali jsme se na střední škole, psali jsme si navzájem testy a učitelé byli zmatení," píší Carlsonovi na svých stránkách.

Pro Lana je kromě jeho práce velkým koníčkem i charita, sám je ředitelem nadace Sunflowers. "Sdílíme společnou vášeň a zapálení pro pomoc druhým, v této oblasti se oba také intenzivně pohybujeme," pokračuje Kuchařová.

Že by se pár měl usadit na konkrétním místě, česká kráska vylučuje. "Můj domov je aktuálně mezi New Yorkem, Milánem a Prahou. Moje práce vyžaduje neustále cestování po celém světe. Neplánuji se v současnosti kamkoliv natrvalo usadit. Vídáme se často a létáme za sebou. Neexistuje žádná překážka, když s někým chcete opravdu být. Je krásné cítit, že jste milována pro to jaká jste, a ne kdo jste."

V Česku se objevila před pár dny především kvůli plesu společnosti, jež vlastní soutěž Miss ČR. Coby její šéfka musí plnit povinnosti. Z ruzyňského letiště se odlepila už v pátek. "Čeká mě další nabitý program v zahraničí, například focení pro Guess a kampaň pro italskou značku šperků. V New Yorku připravuji s nadací charitativní akci," uzavírá Taťána Kuchařová.