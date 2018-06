Nový posudek vinící Rolins z nehody neexistuje, tvrdí její advokát

Rozhovor Odpovídá Robert Vladyka, právník Dary Rolins Už jste viděl nový revizní znalecký posudek, který údajně hovoří o jednoznačné vině Dary Rolins?

Zatím jsem jej neviděl a jsem přesvědčen, že ani neuvidím. Myslím si, že takový posudek, který by tvrdil, že vina je na straně Dary, není. V té věci se totiž neobjevily žádné nové skutečnosti, žádní noví svědkové či nové stopy z místa nehody, takže skutečně nevím, na základě čeho by měl znalecký ústav, který zpracoval revizní posudek, dojít k novému závěru. Tak proč by pak advokát Friml tvrdil, že nový znalecký posudek prokazuje jednoznačnou vinu vaší klientky?

Podle mě je to strategie, jak ovlivnit rozhodnutí policie či státního zastupitelstva. Tímto svým prohlášením o jednoznačné vině Dary totiž skrytě vyvíjí tlak na rozhodující orgán. Co to přesně znamená?

Ten je v situaci, kdy nemusí chtít nést břímě rozhodnutí, a raději využije systému a přenese rozhodnutí na nadřízený orgán. Tak se celá záležitost může snadno a bezdůvodně dostat až k soudu. Tímto prohlášením o prokázané jednoznačné vině mé klientky totiž JUDr. Friml navodil v povědomí části veřejnosti stav, kdy pokud bude potvrzeno původní rozhodnutí o nevině Dary, tak si jistě část veřejnosti bude klást otázky typu: Jak je to možné? Vždyť přece nový znalecký posudek stanovil jednoznačně její vinu? Takže ten, kdo v této věci rozhodne, bude navždy vystaven pochybám. Proto pro rozhodnutí v této kauze bude potřeba rozhodnost a zároveň i jistá míra osobní statečnosti. Takže vy jste přesvědčen, že Dara Rolins je nevinná?

Ano, jsem o tom plně přesvědčen. Nevěřím tomu, že by zde byl nový revizní posudek, který by prokazoval její vinu. Revizní posudek potvrzuje závěry původního znaleckého posudku, které nepochybně prokazují nevinu mé klientky.