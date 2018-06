Nový ořech k řešení: Cube 21

Zapíšeme se do historie hlavolamového světa?Možná, že po ježkovi v kleci se Čechy s Moravou a Slezskem zapíší znovu do análů světového hlavolamového hnutí. Záleží to na úspěchu novinky nazvané Cube 21. Složená vypadá skoro jako Rubikova kostka (tu snad ani není nutné představovat - nejprodávanější hlavolam století a zřejmě i celých dějin zná asi každý). Při bližším pohledu se ukáže, že přece jen není tak barevná, a naopak některé dílky vypadají jinak... Některé hodně jinak... A pak se párkrát zakroutí. Bože! Kde se tu vzala ta hvězda? A proč to rázem vypadá jako rozčílená tchyně? Autoři patentu Karel Hršel a Vojtěch Kopský jsou svým původním zaměřením teoretičtí fyzikové a na tvorbu nového hlavolamu šli tedy v pravdě vědecky. Již dávno, v době, kdy Rubikova kostka a její další variace vítězně brázdily světem, rozhodli se opustit tyto vyšlapané cestičky a vydat se stezkami poněkud magičtějšími. Vydali se dál ze světa variací na ploše. Ať zpřeházíte Rubikovu kostku jakkoli, každé vzniklé nastavení má stejný počet dovolených operací neboli možných způsobů, jak s jednotlivými částmi dále kroutit. Samozřejmě že naprostá většina je chybných, tedy nevede k cíli, ke složení hlavolamu, ale to není tak podstatné. A navíc, Rubikova kostka je vždy kostka, tedy má stejné strany s třemi (pozdější varianty i se čtyřmi či pěti) kostkami na každé. Cube 21 tvar mění, různě se vybouluje, vznikají na ní složité hrany, záhadné obrazce. Navíc různé tvary mají různé počty možností, jak vůbec mechanicky pokračovat - i tady samozřejmě většinou jde o slepé uličky. Zatímco tedy Rubikovu kostku, její řešení, lze popsat pomocí matematických modelů, u Cube 21 to v podstatě nelze.