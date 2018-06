Nový lék proti obezitě omezuje trávení tuků

Xenical je určen pro léčbu obezity ve spojení s mírnou nízkokalorickou dietou. Nesmí se ho užívat pacienti trpící:

- chronickým nedostatečným vstřebáváním živin z trávícího traktu,

- jaterními poruchami,

- přecitlivělostí na některé složky obsažené v kapsli.

- těhotné a kojící matky,

- není určen pro léčbu dětí

Při užívání Xenicalu (120 mg účinné látky - orlistatu) je vhodná vyvážená dieta, bohatá na ovoce a zeleninu, s kontrolovaným přísunem kalorií. Tuky by měly v průměru zastupovat třicetiprocentní zdroj kalorií. Denní příjem cukrů, bílkovin a tuků je optimální rozložit do tří hlavních jídel. A tak lékaři doporučují užívat jednu kapsli při snídani, jednu při obědě, jednu při večeři a vždy zapíjet vodou. Lék působí jen tehdy, je-li podáván společně se stravou obsahující tuk. Dáte-li si k obědu například ovoce, je zbytečné brát si Xenical.

Aby byl výsledek co nejlepší, nejezte mezi těmito třemi jídly žádné tučné potraviny. Ani sušenky, čokoládu, natož třeba pikantní zákusky.

Pokud si lék zapomenete vzít, užijte jej hned jak si vzpomenete- pokud je to do hodiny po jídle. Jestliže jste jedli před delší dobou, vynechte jednu kapsli a pokračujte dál v obvyklém užívání. Nikdy si neberte dvojitou dávku, ani sami neměňte předepsaný způsob dávkování!!!

Vedle příznivých výsledků můžete při normálním užívání Xenicalu pozorovat na počátku léčby také lehké potíže, jako je náhlé nucení na stolici, únik stolice při větrech, olejovité vyprazdňování a mastná stolice.

Lék dostanete v lékárně pouze na lékařský předpis. Velké balení obsahuje 84 kapslí a přijde na tři a půl tisíce korun.