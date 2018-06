Nový klip kapely Rammstein je regulérní porno

Fakt, že se kapela odmlčela na celé čtyři roky, si zřejmě říkal o pořádný comeback. A jelikož Rammstein šokovat umějí, s novým klipem se jim to povedlo opět dokonale. Skupina se nebojí jít na trh s čímkoliv, a tak se ve videu objeví sex, masturbace, latex i sado-maso přímo před kamerou.

Na poslední minutu videa, kdy jde skutečně už o drsné porno, si kapela přizvala na pomoc opravdové pornoherce. Režie se ujal Jonas Åkerlund, který v minulosti natočil klipy například pro Madonnu, U2 nebo Miku.

Otázkou zůstává, jak jejich videoklip přijme veřejnost. Necenzurovaná verze už se objevila na internetu a ohlasy jsou bouřlivé. Američané zřejmě na porno v podání německé kapely mohou rovnou zapomenout, protože v USA cenzurou neprošlo ani lehce eroticky laděné video popové zpěvačky Britney Spearsové k písni Womanizer.

Britney Spearsová se ve svém novém videoklipu Womanizer objevila nahá

Problémy s cenzurou v minulosti řešila i řada jiných hudebních interpretů. Průkopnicí mezi hudebníky, kteří ve svých klipech používají erotiku, byla popová královna Madonna s písněmi Justify My Love nebo Erotica. Cenzurou neprošlo ani video kapely Prodigy s názvem Smack My Bitch Up.

Nejdál nejspíš zašel americký raper Snoop Dogg, který dokonce natočil pornofilm Snoop Dogg´s Hustlaz: Diary of a Pimp! Sám se ale pornohrátek před kamerou neúčastnil, pouze zarapoval několik svých skladeb, zatímco v pozadí se odehrávaly erotické hrátky.

Patří porno do videoklipů?