Nový domov pro Oscara

filmový Oscar neměla za třiasedmdesát let své historie nikdy pořádný domov. Vždycky bydlel v podnájmu a vystřídal jich dohromady devět - takže je to reprezentativní výčet ubytování: Roosevelt hotel, Ambassador hotel, Baltimore hotel, Graumanovo Čínské kino, Academy Arena, Pantage Theatre, Santa Monica auditorium, Dorothy Chandler pavilon akonečně nynější Shrine Auditorium. Od příštího roku se to změní a pozlacený bezdomovec nalezne smluvně zajištěný klid v Kodak Theatre, který je právě dokončován na rohu bulvárů Hollywood a Highland. Ostatně - právě zde stál od roku 1903 hotel Hollywood. Právě ten byl místem, kde Rudolph V alentino strávil svoje líbánky a odkud vysílala své zprávy matka bulvárního žurnalismu Louella Parsonsová. V roce 1956 byl hotel zbořen, aby udělal místo pro banku. Přímo přes ulici stojí hotel Roosevelt, kde byl v roce 1929 předán první Oscar. V hledišti se tehdy tísnilo z dnešního pohledu směšných 250 diváků. Nový sál je součástí obchodního a zábavního centra, které přijde investory na 650 milionů dolarů, tedy na neuvěřitelných 25 miliard korun. Mimo jiné zde najde nový domov také akce tradičně následující po ceremoniálu udělování Oscarů Guvernérský ples. Tento sál má plochu 3000 metrů čtverečných. Pro ilustraci - to je asi šestkrát více než plocha velkého sálu pražské Lucerny. Nebo jinak - je to třetina prodejní plochy hypermarketu Tesco ve Zličíně. Filmová akademie nebude majitelem, ale bude mít dlouhodobý pronájem, který zaručuje práva na slavnostní ceremoniál po dlouhou řadu let. Po zbytek roku bude sál využíván jako kino pro 3300 diváků a koncertní místo, včetně dalších televizních akcí a udělování cen. Oscar se také poprvé dostane do prostoru, který byl vyprojektován s naprostými ohledy na potřeby přímých televizních přenosů. Není náhodou, že práce byly svěřeny architektům z Rockwell Group, kteří uspěli při renovaci newyorské Radio City Hall. "Mělo by to vypadat mohutně aikonicky tak, aby sama místnost byla nedílnou součástí show , aby si to představení prostě nikdo nedokázal jinde představit," tvrdí David Rockwell. V návrhu použil drahé látky v tónech tmavě modré a červeného vína, což by leckdo mohl považovat za příliš bombastické a přímočaré. Pro větší efekty byly na obložení balkonů použity skleněné materiály, které budou při osvětlení vytvářet efekt vlastního jasu. Kapitolou samou pro sebe bude "režijní buňka" umístěná v sekci pro orchestr. Hromady elektroniky a dokonalé vnitřní spojení s lidmi od zvuku, světel i s jakýmkoli místem, kde budou umístěny kamery, považují architekti a inženýři za samozřejmost - v tomto případě však tvrdí, že vše bude dovedeno do naprosté dokonalosti. A ještě jedna novinka - uspořádání sedadel odstraní tradiční problém s vycházením z řady. Vítězové budou mít na scénu velmi jednoduchý přístup. V rozhodování o novém domově hráli nemalou roli i ekonomové. "V roce 1949 bylo možné, aby si nezisková organizace jako akademie mohla dovolit představení v malém vlastním kině (Pantage Theatre) pro tisíc lidí, které nemělo ani vlastní pódium. Ale dnes je to jiné musíme tam dostat daleko více diváků, musíme vytvořit daleko lepší podmínky pro televizní přenosy a dát prostor pro to, aby to všechno mohlo být opravdu zábavné," dodává Bruce Davis, výkonný ředitel akademie. Dnešní Shrine Auditorium má kapacitu 5800 sedadel, což je sice dostatek míst, aby se nominovaní, diváci a členové akademie cítili pohodlně, ale neumožňuje to nasytit hlad po dalším růstu akce. Ale od příště bude Oscar ještě větší a mohutnější.