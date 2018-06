Novozélanďanka prodala v aukci dva duchy v láhvi

Prodávající Avie Woodburyová prohlásila, že duchové lidí, kteří žili v jejím domě ve městě Christchurch ve 20. letech minulého století, byli chyceni exorcistou a uloženi ve svěcené vodě.

Woodburyová prý vymítače do svého domu povolala poté, co zde byla svědkem "bizarních aktivit". "Jednou se začala v konvici sama od sebe vařit voda, jindy jsem cítila, jak se mne někdo dotýká na krku, slyšela jsem z druhých místností hlasy, ztrácely se mi věci a časem se objevovaly na podivných místech," vypověděla žena. "Můj pes do některých místností vůbec nevkročil a dcera mého bratra, když tu byla, mi řekla, že mluvila s nějakou malou holčičkou," dodala.

Po zásahu vymítače v červenci loňského roku se prý vše vrátilo k normálu.

Duch staříka a holčičky byl bezpečně uložen ve svěcené vodě, která je "tak nějak uspí", uvedla Woodburyová. "Chci se jich zbavit, protože mě děsí. Ale někdo jiný by si s nimi možná rád pohrál," doplnila.

Webovou stránku nabízející duchy navštívilo během týdne téměř 220 tisíc lidí, z nichž řada připojila i své komentáře sahající od praktických témat typu, jak zajistit, aby duchové zůstali v lahvičkách, až po kritiku nemorálnosti prodeje duchů.

Nejvyšší nabídka v aukci nakonec vzešla od firmy vyrábějící elektrické cigarety, která údajně zatím zvažuje, co s duchy provede.

Penězi získanými prodejem Woodburyová zaplatí exorcistovi, zbytek věnuje charitativní organizaci, která bojuje proti týrání zvířat.